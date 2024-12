Astana - Chelsea, la -11 grade Celsius! Portarul gazdelor a atras toate privirile la duelul din Conference League - Antena Sport

Londonezii au marcat de 3 ori în prima parte, prin Guiu, care a reușit o „dublă” și prin Veiga. Astana a marcat înainte de pauză, prin Tomasov, iar tabela arăta scorul de 1-3, în momentul în care jucătorii au intrat la cabine.

Chelsea face spectacol în Conference League

Înainte de meciul de la Almaty, Chelsea se afla pe primul loc în Conference League după primele 4 etape, cu 12 puncte. De partea cealaltă, FC Astana era pe locul 23, cu 4 puncte obţinute în acest sezon.

Londonezii traversează o perioadă foarte bună, fiind la 8 meciuri la rând fără înfrângere, în toate competiţiile. Etapa trecută, echipa lui Maresca a câştigat pe terenul lui Tottenham, scor 4-3, şi se află pe locul 2 în Premier League, la 4 puncte în spatele liderului Liverpool, care are însă un meci mai puţin disputat.

În meciul dintre Tottenham și Chelsea a jucat și Radu Drăgușin, care a spus că echipa lui Ange Postecoglou poate avea prestații mai bune, în următoarele partide:

„Este un campionat în care orice echipă poate câștiga în fața oricărei echipe, nu cred că există un motiv pentru asta. Cum am spus, noi jucăm împotriva unor jucători de mare calitate. Nu există echipe slabe în Premier League. Fiecare are anumite calități, fiecare are anumite plusuri. Uneori, se poate întâmpla doar să aibă o zi mai bună și să câștige, dar și noi avem acele zile în care jucăm un fotbal incredibil și când ne câștigăm jocurile. Vom merge înainte și vom rămâne fideli principiilor noastre”, spunea atunci Radu Drăgușin.