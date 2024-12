Radu Drăguşin a spus lucrurilor pe nume după Tottenham - Chelsea 3-4: "Am avut jocul în mână". Mesaj pentru coechipieri: "Asta trebuie" - Antena Sport

Radu Drăguşin a vorbit la finalul înfrângerii suferite de Tottenham pe teren propriu cu Chelsea, scor 3-4, după ce echipa lui Ange Postecoglou a condus cu 2-0.

Internaţionalul român a fost introdus în meciul din nordul Londrei în minutul 15, după accidentarea suferită de Cristian Romero. La finalul partidei, Drăguşin a explicat ce s-a întâmplat în partida contra rivalei de pe Stamford Bridge.

Radu Drăguşin, după Tottenham – Chelsea 3-4: „Vom rămâne fideli principiilor noastre”

Fundaşul român, ajuns la Spurs la începutul acestui an, după transferul de la Genoa, este de părere că cele două penalty-uri comise de Tottenham au costat-o enorm pe echipa lui Postecoglou. Drăguşin este însă de părere că Spurs poate avea prestaţii mult mai bune, în ciuda perioadei dificile pe care o traversează, în cazul în care jucătorii australianului vor rămâne fideli principiilor:

„Am avut jocul în mână, dar, din nefericire, din cauza episoadelor pe care le-am avut cu acele penalty-uri, nu am obținut victoria, dar cred că, per total, am jucat bine, ne-am făcut jocul și cred că atunci când suntem fideli principiilor noastre, putem crea mari probleme pentru adversarele noastre.

Trecem printr-o perioadă dificilă, dar cred că trebuie să rămânem uniți, să ne facem jocul și, cu siguranță, rezultatele vor veni.