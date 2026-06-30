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Cum arată Dan Petrescu, la un an de la demisia pe fondul problemelor de sănătate! Apariţie rară a antrenorului

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 11:44

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Cum arată Dan Petrescu, la un an de la demisia pe fondul problemelor de sănătate! Apariţie rară a antrenorului

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Dan Petrescu (58 de ani) a apărut zâmbitor şi într-o formă fizică bună la bazinul de înot din comuna prahoveană Cornu de Jos.

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Dan Petrescu a mers acolo să îşi ia fiica cea mică de la înot şi s-a pozat cu Gabriel Cojocaru, antrenorul și președintele Clubului Sportiv Barracuda Câmpina. Imaginea a fost publicată de Câmpina TV.

Dan Petrescu, apariţie rară. Antrenorul, zâmbitor şi într-o formă bună

Dan Petrescu renunţa la funcţia de antrenor al lui CFR Cluj în august 2025, pe fondul problemelor de sănătate şi după înfrângerea umilitoare a echipei din Gruia, 2-7, cu echipa suedeză Hacken.

De atunci, Dan Petrescu s-a aflat sub tratament pentru o boală gravă. Ultimele veşti, venite chiar de la el, sunt îmbucurătoare. Antrenorul român transmitea că e bine şi că va reveni curând pe bancă.

“Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, declara, recent, Dan Petrescu, pentru digisport.ro.

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Dan Petrescu, apariţie rară la un bazin de înot
Dan Petrescu, apariţie rară la un bazin de înot / Câmpina TV

Dan Petrescu a câştigat 5 titluri în România cu CFR Cluj şi unul cu Unirea Urziceni. Ultimul trofeu al lui ca antrenor a fost cucerit în sezonul 2024-2025, Cupa României, tot pe banca celor de la CFR Cluj. A fost prima Cupă a României cucerită de Dan Petrescu în cariera lui de antrenor.

Petrescu a antrenat numeroase echipe în carieră, atât din România, cât şi din străinătate. A fost tehnician, printre altele, la Sportul, Rapid, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Jiangsu Suning sau Jeonbuk.

 

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