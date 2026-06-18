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Anunțul momentului în fotbalul românesc! Când revine Dan Petrescu: „Nu poate să stea”

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 17:17

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Anunțul momentului în fotbalul românesc! Când revine Dan Petrescu: Nu poate să stea”

Dan Petrescu / Sportpictures

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Plecat de la CFR Cluj după acea umilință contra celor de la Hacken, din preliminariile UEFA Conference League, Dan Petrescu a stat departe de fotbal în ultimul an.

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Problemele de sănătate i-au dat mari bătăi de cap tehnicianului român, însă Iuliu Mureșan a venit cu vești bune în ceea ce privește starea fostului antrenor din Gruia.

Dan Petrescu se pregătește de revenirea pe banca tehnică

Dan Petrescu a stat departe de viața publică din cauza problemelor de sănătate, însă legendarul antrenorul român se apropie tot mai mult de revenirea pe banca tehnică.

Iuliu Mureșan a vorbit despre situația actuală a fostului tehnicianul din Gruia și a transmis că acesta este la doar un pas de revenirea pe gazon.

„Lucruri îmbucurătoare. E bine, mă bucur foarte tare. Am vorbit cu el în ultima vreme și se simte bine. Mai are de terminat tratamentul.

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Dacă toate sunt perfecte, sigur va reveni. Nu poate să stea. Ne dorim să revină”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

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