Anunțul momentului în fotbalul românesc! Când revine Dan Petrescu: „Nu poate să stea”

Plecat de la CFR Cluj după acea umilință contra celor de la Hacken, din preliminariile UEFA Conference League, Dan Petrescu a stat departe de fotbal în ultimul an.
Problemele de sănătate i-au dat mari bătăi de cap tehnicianului român, însă Iuliu Mureșan a venit cu vești bune în ceea ce privește starea fostului antrenor din Gruia.
Dan Petrescu se pregătește de revenirea pe banca tehnică
Dan Petrescu a stat departe de viața publică din cauza problemelor de sănătate, însă legendarul antrenorul român se apropie tot mai mult de revenirea pe banca tehnică.
Iuliu Mureșan a vorbit despre situația actuală a fostului tehnicianul din Gruia și a transmis că acesta este la doar un pas de revenirea pe gazon.
„Lucruri îmbucurătoare. E bine, mă bucur foarte tare. Am vorbit cu el în ultima vreme și se simte bine. Mai are de terminat tratamentul.
Dacă toate sunt perfecte, sigur va reveni. Nu poate să stea. Ne dorim să revină”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
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