Valentin Mihăilă, inclus în Top 5 cei mai rapizi jucători de la EURO 2024! Pe ce poziţie se află internaţionalul român - Antena Sport

Le mulţumesc agenţilor mei, tocmai, dar şi directorilor, preşedintelui Kyle J. Krause şi tuturor coechipierilor mei şi staffului tehnic. Sunt fericit că pot să-mi continui experienţa la Parma, pentru că simt că mai am multe de demonstrat şi de oferit fanilor noştri. Când am trecut prin cel mai dificil moment al meu, când lucrurile păreau să meargă prost, am simţit încredere în mine din partea tuturor şi o mare dorinţă de a crede în munca mea. Aceasta a fost forţa creşterii mele şi a restartului meu”, a declarat Mihăilă după prelungirea contractului, conform news.ro.

Valentin Mihăilă este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.8 milioane de euro. Parma l-a transferat pe Mihăilă în octombrie 2020, de la Universitatea Craiova, pentru 9.1 milioane de euro. Mihăilă şi Man vor evolua în Serie A sezonul viitor.