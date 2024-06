"E 'Generaţia de Suflet'!" Edi Iordănescu, cuvinte uriaşe după victoria istorică cu Ucraina: "Au dat multe borne peste cap!" - Antena Sport

Edi Iordănescu, cuvinte uriaşe după victoria istorică cu Ucraina Edi Iordănescu / Profimedia Edi Iordănescu a folosit cuvinte uriaşe după victoria istorică cu Ucraina. România a învins Ucraina cu 3-0, în meciul de debut al „tricolorilor” de la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Edi Iordănescu a spus că le este recunoscător jucătorilor pentru victoria memorabilă cu Ucraina şi a făcut un apel pentru fanii români. Edi Iordănescu, cuvinte uriaşe după victoria istorică cu Ucraina „Efectiv băieţii au fost fabuloşi. Vă rog ceva. Am văzut că începe să fie numită această generaţie în fel şi fel. Vă rog, nu o numiţi în niciun fel. Această generaţie nu reprezintă niciun metal de niciun fel. E generaţia de suflet. Trebuie să fie şi generaţia de suflet a românilor. A fost victoria Generaţiei de Suflet. Băieţii ăştia au dat multe borne peste cap. S-au unit şi au dat tot ce au mai bun. E meritul lor total şi le sunt recunoscător”, a spus Edi Iordănescu la conferinţa de presă. Andrei Burcă a fost în culmea fericirii după România – Ucraina 3-0. Fundaşul central al naţionalei a punctat că România a făcut un meci perfect din punct de vedere tactic. „A fost senzaţional, asta ne-am dorit. Din preliminarii ne-am dorit foarte mult să venim la turneul final. Mă bucur foarte mult pentru băieţi, dar suntem conştienţi că mai avem treabă de făcut. Reclamă

E un rezultat istoric într-adevăr, dar mai avem treabă de făcut. Ştim ce avem de făcut, ne bucurăm, dar încă mai avem de muncit. Felicit toţi băieţii, Mister şi pe suporteri. Vorbeam după meci că ei au reuşit bătălia cu suporterii Ucrainei, că asta trebuie să facem şi noi pe teren.

Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să îi facem fericiţi (n.r: pe suporteri). De 2 luni nu am mai jucat fotbal şi mă bucur că am reuşit să ţinem poarta intactă. Am făcut un joc defensiv foarte bun, un joc tactic foarte bun.

Această victorie ne obligă să ridicăm ştacheta. (n.r: despre meciul cu Belgia) Ne dorim la fiecare meci victorie, când intrăm pe teren. Cu siguranţă o să pregătim foarte bine cu Mister partida. A fost un nivel foarte ridicat, de Champions League, de turneu final. Vom reveni cu acelaşi spirit pe teren. Noi trebuie să folosim acea siguranţă defensivă pentru că jucătorii din faţă pot rezolva un meci fiindcă au o calitate individuală extraordinară.

Ne-am făcut cu toţii treaba, dar de mâine trebuie să muncim în continuare. Ne bucurăm, după acele amicale ştiţi ce s-a întâmplat în ţară. Sunt fericit pentru acei români care au fost alături de noi tot timpul şi care pot merge acasă mândri şi fericiţi că sunt români”, a declarat Andrei Burcă pentru Pro TV, după România – Ucraina 3-0. Meciul de la Munchen a început cu Ucraina presând, însă jucătorii lui Rebrov nu au reuşit să trimită nici un şut pe poarta lui Niţu şi tricolorii au profitat. Man i-a pasat lui Stanciu, în marginea careului, iar acesta şutat din prima propulsând balonul la vinclul porţii lui Lunin şi înscriind un gol fabulos, 1-0 pentru România în minutul 29. Man a trimis pe lângă poartă în minutul 38, pentru ca un minut mai târziu Stanciu să încerce poarta din corner şi să lovească bara. Tricolorii au intrat cu avantaj minim la pauză, dar startul reprizei secunde a adus minute excelente pentru elevii lui Edi Iordănescu. Răzvan Marin a majorat diferenţa pentru echipa noastră, în minutul 53, cu un şut de la 22 de metri care a trecut pe sub Lunin, iar minutul 57 a adus golul unui nesperat 3-0 pentru România: Man a driblat în careu, a trimis în faţa porţii şi Drăguş a înscris. Ucrainenii au schimbat masiv, au încercat să pună presiune pe poarta lui Niţă, dar nu au reuşit să înscrie, deşi au avut o bară, prin Yaremchuk, în minutul 90+2, iar România a obţinut o victorie uriaşă în grupa E, făcând un pas mare către optimile de finală şi mulţumindu-şi extraordinarii suporteri, care au dominat, la rândul lor, duelul din tribune.