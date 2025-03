Siyabonga Ngezana, "uitat" de FCSB pe Arena Naţională! Fundaşul sud-african a început să alerge după autocar - Antena Sport

Siabonga Ngezana, în timpul meciului FCSB - Lyon / Profimedia FCSB a pierdut manşa tur din optimile Europa League cu Lyon, scor 1-3, pe Arena Naţională. La finalul unui meci în care echipa lui Elias Charalambous a avut mai multe ocazii mari, supărarea a fost mare în rândul jucătorilor campioanei României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După meci a avut loc un moment amuzant la Arena Naţională. Autocarul celor de la FCSB a plecat de la stadion, dar a uitat un jucător. Autocarul FCSB-ului a plecat fără Siyabonga Ngezana după meciul cu Lyon Siyabonga Ngezana, fundaşul celor de la FCSB, a fost cel „uitat” de către autocarul roş-albaştrilor, care se pregătea să iasă din incinta Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. Fundaşul sud-african a început să alerge spre autocarul FCSB-ului şi a reuşit, în cele din urmă, să urce în acesta. Siyabonga Ngezana a fost integralist în meciul dintre FCSB şi Lyon. Pentru prestaţia sa din meciul de pe Arena Naţională, sud-africanul a fost notat cu 6,5 de specialiştii de la sofascore.com. Reclamă

Cotat la 2,2 milioane de euro pe transfermarkt.com, Siyabonga Ngezana joacă la FCSB din vara anului 2023, atunci când a fost transferat de la Kaizer Chiefs, formaţie din Africa de Sud.

Alex Băluţă, după ce a marcat în FCSB – Lyon 1-3: „Am intrat foarte hotărât. Se putea mai mult de la meciul acesta”

La finalul meciului cu Lyon, Alex Băluţă a declarat că a fost extrem de hotărât în momentul în care a intrat pe teren şi că simţea că are o datorie faţă de el. De asemenea, jucătorul celor de la FCSB rămâne încrezător şi se gândeşte la o minune în retur:

„Sunt fericit pentru această reuşită, deşi e păcat. Am făcut un joc foarte bun, am avut ocazii imense. Au avut un portar în formă mare. Au profitat şi din păcate am pierdut. Un egal ar fi fost mai bun, puteam să egalăm şi la 2-1. Din păcate acesta e fotbalul.

