Charles Leclerc, replică pentru Max Verstappen! Olandezul a vrut penalizarea pilotului de la Ferrari - Antena Sport

Charles Leclerc şi Max Verstappen au fost protagoniştii unui duel tare, pentru poziţie, pe final de cursă. Monegascul l-a depăşit pe pilotul celor de la Red Bull Racing şi a reuşit să termine pe podium. Verstappen a acuzat imediat, prin radio şi a cerut penalizarea lui Leclerc. Pilotul celor de la Ferrari recunoaşte că a fost un contact, dar nu crede că ar fi trebuit să fie penalizat.

Charles Leclerc nu a fost penalizat, dar a primit 10 secunde de penalizare chiar Max Verstappen. După duelul cu pilotul celor de la Ferrari, olandezul s-a duelat şi cu George Russell. În urma ultimului duel, Verstappen a fost penalizat şi a ajuns pe locul 10.

Charles Leclerc, mesaj pentru Max Verstappen

Charles Leclerc a fost extrem de mulţumit cu poziţia pe podium. A dezvăluit strategia care l-a dus pe locul 3 în cursa de la Barcelona. “A fost o luptă pentru a obţine acea aspiraţie. Am avut şi un pic de contact, dar sunt fericit. Am sacrificat calificările pentru a avea pneuri azi şi azi s-a văzut. Am avut puţin noroc, dar sunt fericit pentru acest weekend. Inginerul mi-a spus că Max va fi pe pneuri dure. Eram optimist. Ştiu cât de rău e pneul dur. Voiam aspiraţie de la cele două maşini McLaren Mercedes din faţă”, a spus Leclerc, imediat după cursa din Barcelona.

Şi Lando Norris e mulţumit cu locul secund, chiar dacă după victoria lui Oscar Piastri a făcut ca australianul să se îndepărteze la 10 puncte în fruntea clasamentului piloţilor înaintea Marelui Premiu al Canadei. “Trebuie să recunosc, Oscar a făcut o cursă minunată. Nu am avut ritmul pentru a-l egala. Maşina a fost la înălţimea aşteptărilor, chiar dacă după sefty-car maşina a luat-o de-a latul”, a mai spus Lando Norris.

