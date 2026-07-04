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Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cât primește Rapidul după ce atacantul va semna în Serie A

Daniel Işvanca Publicat: 4 iulie 2026, 16:47

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Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cât primește Rapidul după ce atacantul va semna în Serie A

Albion Rrahmani / Profimedia

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Albion Rrahmani a impresionat în Liga 1, iar atacantul kosovar a fost transferat de cehii de la Sparta Praga, care i-au oferit la momentul respectiv Rapidului suma de cinci milioane de euro.

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Clubul alb-vișiniu deține și un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Vestea bună pentru Dan Șucu este că vârful face luni vizita medicală la noua sa echipă.

Albion Rrahmani va semna cu Venezia

După două sezoane în care a îmbrăcat tricoul celor de la Sparta Praga, Albion Rrahmani este gata să facă pasul către un campionat de top din Europa. Cehii s-au înțeles cu Venezia, iar fotbalistul a fost programat luni la vizita medicală.

Italienii au fost de acord să achite nu mai puțin de 7,5 milioane de euro în schimbul acestuia, plus bonusuri de performanță în valoare de două milioane de euro.

Din acești bani, puțin peste un milion de euro va ajunge în conturile Rapidului, care a păstrat un procent de 15% din această mutare. Este o sumă importantă pe care giuleștenii ar putea să o investească în această perioadă de mercato.

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  • 83 de meciuri, 26 de goluri și 6 assist-uri a reușit Rrahmani la Sparta Praga.

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