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Antonio Conte, deturnat din drumul spre naționala Italiei? Două propuneri colosale pentru tehnician

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 18:40

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Antonio Conte, deturnat din drumul spre naționala Italiei? Două propuneri colosale pentru tehnician

Antonio Conte / Profimedia

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Antonio Conte s-a despărțit la finalul acestui sezon de Napoli, iar antrenorul este principalul favorit pentru a prelua naționala Italiei. Deși totul părea rezolvat, tehnicianul pare să fi fost deturnat.

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Presa din străinătate susține că experimentatul antrenor a primit două oferte impresionante din Arabia Saudită, iar unul dintre cluburile care l-au contactat ar fi Al-Ittihad.

Antonio Conte, ofertat din Arabia Saudită

Antonio Conte era aproape convins să semneze ca selecționer al naționalei Italiei, dar situația a devenit una destul de complicată. Două cluburi din Arabia Saudită i-au înaintat acestuia oferte impresionante.

Primul club despre care s-ar zvoni că ar fi vorba este Al-Ittihad, iar al doilea ar fi Al Ahly. În ambele situații, salariul ar fi de peste 20 de milioane de euro.

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