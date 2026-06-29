Antonio Conte, deturnat din drumul spre naționala Italiei? Două propuneri colosale pentru tehnician

Antonio Conte s-a despărțit la finalul acestui sezon de Napoli, iar antrenorul este principalul favorit pentru a prelua naționala Italiei. Deși totul părea rezolvat, tehnicianul pare să fi fost deturnat.

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Presa din străinătate susține că experimentatul antrenor a primit două oferte impresionante din Arabia Saudită, iar unul dintre cluburile care l-au contactat ar fi Al-Ittihad.

Antonio Conte, ofertat din Arabia Saudită

Antonio Conte era aproape convins să semneze ca selecționer al naționalei Italiei, dar situația a devenit una destul de complicată. Două cluburi din Arabia Saudită i-au înaintat acestuia oferte impresionante.

Primul club despre care s-ar zvoni că ar fi vorba este Al-Ittihad, iar al doilea ar fi Al Ahly. În ambele situații, salariul ar fi de peste 20 de milioane de euro.

🚨🚨🚨🚨 صحيفة كورييري ديلو سبورت الايطالية :

نادي الاتحاد تواصل مع كونتي ومستعد حالياً لتقديم عرض للمدرب pic.twitter.com/iZ50mMcUb9

— المدرج الذهبي – Almodrj (@AImodrj) June 29, 2026