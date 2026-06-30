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Caz șocant în Italia: Un star antrenat de Cristi Chivu, chemat în instanță după o presupusă relație cu o minoră

Publicat: 30 iunie 2026, 21:58

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Caz șocant în Italia: Un star antrenat de Cristi Chivu, chemat în instanță după o presupusă relație cu o minoră

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Un caz șocant a zguduit fotbalul din Italia! Alessandro Bastoni, star al echipei lui Cristi Chivu, Inter Minalo, este investigat de o presupusă relație cu o minoră.

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Parchetul din Milano l-a chemat pe Bastoni la judecată, conform informațiilor prezentate de La Repubblica și Gazzetta dello Sport.

Caz șocant în Italia, cu un jucător al lui Cristi Chivu în prim-plan

Conform informațiilor apărute în Italia, în timpul unei petreceri, Alessandro Bastoni ar fi avut o relație cu o minoră în vârstă de 17 ani. Acesta a fost deja notificat și va fi interogat în următoarele zile.

De asemenea, numele lui Bastoni apare și într-o investigație privind o așa zisă rețea de prostituție de lux, care ar organiza petreceri și evenimente pentru celebrități. Și alte vedete din Serie A sunt numite în acest dosar.

De menționat este că minora, care la momentul faptelor avea doar 17 ani, a negat orice relație cu Alessandro Bastoni, atunci când a fost audiată în calitate de martor.

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În această perioadă de mercato, numele lui Bastoni a fost rostit des. Echipe precum Real Madrid sau Barcelona s-ar afla pe urmele fundașului italian.

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