Caz șocant în Italia: Un star antrenat de Cristi Chivu, chemat în instanță după o presupusă relație cu o minoră

Un caz șocant a zguduit fotbalul din Italia! Alessandro Bastoni, star al echipei lui Cristi Chivu, Inter Minalo, este investigat de o presupusă relație cu o minoră.
Parchetul din Milano l-a chemat pe Bastoni la judecată, conform informațiilor prezentate de La Repubblica și Gazzetta dello Sport.
Caz șocant în Italia, cu un jucător al lui Cristi Chivu în prim-plan
Conform informațiilor apărute în Italia, în timpul unei petreceri, Alessandro Bastoni ar fi avut o relație cu o minoră în vârstă de 17 ani. Acesta a fost deja notificat și va fi interogat în următoarele zile.
De asemenea, numele lui Bastoni apare și într-o investigație privind o așa zisă rețea de prostituție de lux, care ar organiza petreceri și evenimente pentru celebrități. Și alte vedete din Serie A sunt numite în acest dosar.
De menționat este că minora, care la momentul faptelor avea doar 17 ani, a negat orice relație cu Alessandro Bastoni, atunci când a fost audiată în calitate de martor.
În această perioadă de mercato, numele lui Bastoni a fost rostit des. Echipe precum Real Madrid sau Barcelona s-ar afla pe urmele fundașului italian.
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