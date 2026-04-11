Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Alessandro Bastoni! Jucătorul a eliminat Italia din drumul spre World Cup 2026

Alessandro Bastoni a ajuns la un acord cu Barcelona pentru a părăsi Interul, iar acum Cristi Chivu a pornit căutările pentru a-i găsi stoperului italian un înlocuitor.
Tehnicianul român a găsit o nouă variantă de fundaș central chiar în Serie A, fotbalistul fiind un internațional bosniac în vârstă de 23 de ani.
Tarik Muharemović, ales lui Cristi Chivu
Cristi Chivu a început deja căutările pentru a-i aduce un înlocuitor lui Alessandro Bastoni, dar tehnicianul român nu a avut nevoie de mult timp pentru a găsi o variantă ideală.
Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, Inter este interesată de serviciile lui Tarik Muharemović, fundașul de 23 de ani care evoluează în Serie A, la Sassuolo.
Sursa citată menționează că transferul stoperului ar putea ajunge la 30 de milioane de euro, pe lângă alte bonusuri care ar fi incluse în contractul acestuia.
Inter Milan have reached an agreement with Tarik Muharemovic and now Sassuolo needs to also agree on terms. (@MatteMoretto) https://t.co/9tr7hXWDRN
— Bosnian Football (@BosniaNTBall) April 10, 2026
