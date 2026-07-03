E oficial! Massimiliano Allegri este noul antrenor al lui Napoli

Massimiliano Allegri (58 de ani) este noul antrenor al lui Napoli, după ce și-a reziliat oficial contractul cu AC Milan.

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Tehnicianul italian a semnat un contract valabil până în 2029. Allegri ar urma să primească un salariu de 4.000.000 de euro, cu posibilitatea de mărire, în funcție de performanțe.

“SSC Napoli îi urează succes lui Massimiliano Allegri în funcția de antrenor principal al primei echipe. Tehnicianul italian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2029.

După o carieră îndelungată ca jucător, care a inclus și un sezon la Napoli, în stagiunea 1997/1998, Massimiliano Allegri și-a început cariera de antrenor în sezonul 2003/2004, pe banca formației Aglianese.

În sezonul 2007/2008, a condus-o pe Sassuolo către prima promovare din istoria clubului în Serie B și a câștigat, în același an, Supercupa Serie C1. Câteva luni mai târziu, și-a făcut debutul ca antrenor în Serie A la Cagliari, pe care a încheiat sezonul pe locul 9, performanță ce i-a adus și premiul Panchina d’Oro.