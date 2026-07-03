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E oficial! Massimiliano Allegri este noul antrenor al lui Napoli

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 11:51

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E oficial! Massimiliano Allegri este noul antrenor al lui Napoli

Massimiliano Allegri şi Cristi Chivu / Profimedia

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Massimiliano Allegri (58 de ani) este noul antrenor al lui Napoli, după ce și-a reziliat oficial contractul cu AC Milan.

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Tehnicianul italian a semnat un contract valabil până în 2029. Allegri ar urma să primească un salariu de 4.000.000 de euro, cu posibilitatea de mărire, în funcție de performanțe.

“SSC Napoli îi urează succes lui Massimiliano Allegri în funcția de antrenor principal al primei echipe. Tehnicianul italian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2029.

După o carieră îndelungată ca jucător, care a inclus și un sezon la Napoli, în stagiunea 1997/1998, Massimiliano Allegri și-a început cariera de antrenor în sezonul 2003/2004, pe banca formației Aglianese.

În sezonul 2007/2008, a condus-o pe Sassuolo către prima promovare din istoria clubului în Serie B și a câștigat, în același an, Supercupa Serie C1. Câteva luni mai târziu, și-a făcut debutul ca antrenor în Serie A la Cagliari, pe care a încheiat sezonul pe locul 9, performanță ce i-a adus și premiul Panchina d’Oro.

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În 2010, Allegri a preluat-o pe AC Milan, alături de care a cucerit al 18-lea titlu de campioană a Italiei din istoria clubului și a șasea Supercupă a Italiei.

Între 2014 și 2019, a pregătit-o pe Juventus, perioadă în care a câștigat cinci titluri consecutive în Serie A, patru Cupe ale Italiei la rând și două Supercupe ale Italiei. Tot în acest interval, a condus formația torineză în două finale ale Ligii Campionilor.

După o pauză de doi ani, Allegri a revenit la Juventus, iar în 2024 a cucerit a cincea sa Cupă a Italiei din carieră.

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În sezonul trecut, tehnicianul italian s-a aflat din nou pe banca lui AC Milan, pe care a încheiat campionatul pe locul cinci”, anunță clubul în mod oficial.

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