Home | Fotbal | Serie A | Massimiliano Allegri și-a găsit echipă! Rămâne în Serie A după ce a ratat Champions League cu AC Milan

Massimiliano Allegri și-a găsit echipă! Rămâne în Serie A după ce a ratat Champions League cu AC Milan

Daniel Işvanca Publicat: 28 mai 2026, 19:25

Comentarii
Massimiliano Allegri și-a găsit echipă! Rămâne în Serie A după ce a ratat Champions League cu AC Milan

Massimiliano Allegri / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

După ce a ratat în mod rușinos clasarea pe un loc de UEFA Champions League cu AC Milan, Massimiliano Allegri a fost dat afară de la gruparea din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar și așa, tehnicianul italian și-a găsit un nou angajament în timp record și va lupta și în stagiunea viitoare cu Cristi Chivu pentru câștigarea titlului.

Massimiliano Allegri s-a înțeles cu Napoli

Massimiliano Allegri va sta pe bancă și în sezonul următor de Serie A, chiar dacă a fost dat afară de AC Milan, după ce a ratat clasarea pe un loc de Champions League.

Concret, jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că experimentatul tehnician a ajuns la un acord cu cei de la Napoli și va semna curând contractul cu vicecampioana din Serie A.

Astfel, Max Allegri îi va lua locul lui Antonio Conte, care speră să prindă postul de selecționer al naționalei Italiei, după ce „Squadra Azzurra” a ratat iar calificarea la Cupa Mondială.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Observator
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Fotbalistul de la FCSB și-a confirmat plecarea: „În sfârșit, îi mulțumesc lui Dumnezeu!”
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB și-a confirmat plecarea: „În sfârșit, îi mulțumesc lui Dumnezeu!”
19:10

FC Argeș a rămas fără golgheter: „Da, a plecat”
19:08

„E un eșec dureros”. Jannik Sinner a dat cărțile pe față, după eliminarea surpriză de la Roland Garros
18:52

Foto„Fanii sunt cel mai bun lucru al Stelei!” Și-a încheiat aventura în Ghencea, dar e uimit: „N-am mai văzut așa ceva”
18:50

Gică Hagi, cerință specială pentru jucătorii naționalei. Dezvăluirile lui Valentin Mihăilă: „Am vorbit la prima ședință”
18:31

LIVE VIDEOFinlanda – Cehia şi Canada – SUA sunt ACUM în AntenaPLAY. Spectacol total în sferturile Campionatului Mondial
18:12

Anunțul UEFA pentru Andrei Rațiu, după ce a pierdut finala Conference League cu Rayo
Vezi toate știrile
1 3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult” 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia” 4 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 5 CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză 6 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”