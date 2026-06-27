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Elias Charalambous, acord pentru transferul jucătorului de la FCSB! Cine ajunge sub comanda cipriotului

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 8:20

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Elias Charalambous, acord pentru transferul jucătorului de la FCSB! Cine ajunge sub comanda cipriotului

Jucătorii FCSB-ului / Sportpictures

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Elias Charalambous și-a găsit echipă la câteva luni după plecarea de la FCSB, iar tehnicianul cipriot va activa în noul sezon pe banca grecilor de la Levadiakos.

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Antrenorul care a cucerit patru trofee alături de gruparea roș-albastră vrea să transfere unul dintre foștii săi jucători, ultimele detalii ale mutării fiind deja puse la punct.

Elias Charalambous îl vrea la Levadiakos pe Alexandru Pantea

Format de academia celor de la FCSB, Alexandru Pantea nu și-a găsit locul în sezonul trecut în echipa de start a roș-albaștrilor, fiind „eclipsat” de veteranul Valentin Crețu, care a semnat și prelungirea contractului.

Cum nici Marius Baciu nu își pune speranțele în el, fotbalistul vrea să se transfere în străinătate, fiind dorit de Elias Charalambous la noua sa echipă.

Presa din Grecia anunță că există deja un acord între Levadiakos și FCSB, pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare a jucătorului cotat de Transfermarkt la 700.000 de euro.

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  • 104 meciuri a strâns Alexandru Pantea în tricoul celor de la FCSB
  • 30 iunie 2029 este data la care expiră contractul său cu gruparea roș-albastră.
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