Transferul verii în România! Karamoko, de la Dinamo la FCSB: condiţia pusă de Andrei Nicolescu

Unul dintre golgheterii lui Dinamo din sezonul trecut, Mamoudou Karamoko, atacant care a reuşit să aibă evoluţii bune în tricoul grupării alb-roşii, ar putea să fie subiectul unui transfer şoc în această vară.

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Francezul a venit în Liga 1 după ce a fost, în trecut, la mai multe echipe importante, precum Wolfsburg sau FC Copenhaga, şi a reuşit să aibă evoluţii importante încă din start.

Dinamo ar putea să-l dea pe Karamoko la FCSB

Andrei Nicolescu, omul care o conduce pe Dinamo, a fost întrebat dacă ar lua în considerare să-l cedeze pe Mamoudou Karamoko la rivala din Liga 1, FCSB. Preşedintele grupării alb-roşii a râs şi a dat de înţeles că pentru suma corectă ar putea să se facă afacerea.

”(n.r. despre un posibil transfer al lui Karamoko la FCSB) Cine știe, pentru o sumă corectă de transfer… (n.r. râde)”, a spus Andrei Nicolescu.

Ultima tranzacţie dintre cele două echipe a fost când Dennis Politic a mers la FCSB, iar la Dinamo a ajuns Alex Musi, plus 1 milion de euro. Important de menţionat că în iarnă cei de la Dinamo au avut o ofertă din străinătate de peste 1 milion de euro în schimbul jucătorului francez, însă au preferat să declineze propunerea.