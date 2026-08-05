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Transferul verii în România! Karamoko, de la Dinamo la FCSB: condiţia pusă de Andrei Nicolescu

Mihai Alecu Publicat: 5 august 2026, 18:45

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Transferul verii în România! Karamoko, de la Dinamo la FCSB: condiţia pusă de Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a vorbit despre transferul lui Karamoko. Foto: Profimedia

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Unul dintre golgheterii lui Dinamo din sezonul trecut, Mamoudou Karamoko, atacant care a reuşit să aibă evoluţii bune în tricoul grupării alb-roşii, ar putea să fie subiectul unui transfer şoc în această vară.

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Francezul a venit în Liga 1 după ce a fost, în trecut, la mai multe echipe importante, precum Wolfsburg sau FC Copenhaga, şi a reuşit să aibă evoluţii importante încă din start.

Dinamo ar putea să-l dea pe Karamoko la FCSB

Andrei Nicolescu, omul care o conduce pe Dinamo, a fost întrebat dacă ar lua în considerare să-l cedeze pe Mamoudou Karamoko la rivala din Liga 1, FCSB. Preşedintele grupării alb-roşii a râs şi a dat de înţeles că pentru suma corectă ar putea să se facă afacerea.

”(n.r. despre un posibil transfer al lui Karamoko la FCSB) Cine știe, pentru o sumă corectă de transfer… (n.r. râde)”, a spus Andrei Nicolescu.

Ultima tranzacţie dintre cele două echipe a fost când Dennis Politic a mers la FCSB, iar la Dinamo a ajuns Alex Musi, plus 1 milion de euro. Important de menţionat că în iarnă cei de la Dinamo au avut o ofertă din străinătate de peste 1 milion de euro în schimbul jucătorului francez, însă au preferat să declineze propunerea.

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Andrei Nicolescu recunoaşte că sunt probleme cu Karamoko

Informaţiile apărute în presă vorbesc despre faptul că Nuno Campos este nemulţumit de modul în care Karamoko s-a adaptat după venirea sa la echipă, iar asta ar putea duce la o despărţire de atacantul francez. Andrei Nicolescu a confirmat că sunt probleme şi că aşteaptă mai mult de la jucătorul din Hexagon.

”Karamoko este un jucător cu foarte multe calități, dar Nuno Campos dorește ca aceste calități să și le pună în slujba echipei mai mult. Karamoko a avut și niște probleme după accidentare. El la meciul cu FCSB (n.r. pierdut 1-2, în finala barajului pentru Conference League) a forțat ca să joace. A pierdut pregătirea, dar acum se integrează în sistem și e un proces.

(n.r. Karamoko este indisciplinat tactic?) La indisciplină tactică se poate încadra. Nuno Campos își dorește mai mult de la Karamoko datorită calităților pe care le are. E o chestiune de adaptare și noi vedem progrese de adaptare la Karamoko”, a mai spus Nicolescu la digisport.

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