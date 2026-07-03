Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat la echipa lui Cristiano Ronaldo! Anunțul oficialilor de la Al-Nassr

Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, a fost prezentat oficial de Al-Nassr! Tehnicianul australian îl va pregăti astfel pe Cristiano Ronaldo, în noua stagiune a campionatului saudit.

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Postecoglou nu a mai antrenat din luna octombrie a anului 2025. Atunci, el se despărțea de Nottingham Forest, iar, din ianuarie 2026, avea să devină analist al UEFA,

Ange Postecoglou a fost prezentat oficial la Al-Nassr!

În decursul zilei de vineri, oficialii clubului Al-Nassr au anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că Ange Postecoglou este noul antrenor al echipei.

“Începe o nouă eră. Domnul Ange Postecoglou este noul antrenor al primei echipe de la Al-Nassr. Îi dorim lui și staff-ului tehnic mult succes în călătoria lor”, au anunțat saudiții.

Omul care l-a antrenat pe Radu Drăgușin la Tottenham a semnat o înțelegere valabilă pe două sezoane cu echipa lui Cristiano Ronaldo. În cariera sa le-a mai pregătit pe: South Melbourne, Australia U20, Australia U17, Panachaiki, Zebra’s, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Australia, Yokohama și Celtic.