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Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat la echipa lui Cristiano Ronaldo! Anunțul oficialilor de la Al-Nassr

Alex Ioniță Publicat: 3 iulie 2026, 20:39

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Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat la echipa lui Cristiano Ronaldo! Anunțul oficialilor de la Al-Nassr

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Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, a fost prezentat oficial de Al-Nassr! Tehnicianul australian îl va pregăti astfel pe Cristiano Ronaldo, în noua stagiune a campionatului saudit.

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Postecoglou nu a mai antrenat din luna octombrie a anului 2025. Atunci, el se despărțea de Nottingham Forest, iar, din ianuarie 2026, avea să devină analist al UEFA,

Ange Postecoglou a fost prezentat oficial la Al-Nassr!

În decursul zilei de vineri, oficialii clubului Al-Nassr au anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că Ange Postecoglou este noul antrenor al echipei.

“Începe o nouă eră. Domnul Ange Postecoglou este noul antrenor al primei echipe de la Al-Nassr. Îi dorim lui și staff-ului tehnic mult succes în călătoria lor”, au anunțat saudiții.

Omul care l-a antrenat pe Radu Drăgușin la Tottenham a semnat o înțelegere valabilă pe două sezoane cu echipa lui Cristiano Ronaldo. În cariera sa le-a mai pregătit pe: South Melbourne, Australia U20, Australia U17, Panachaiki, Zebra’s, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Australia, Yokohama și Celtic.

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Florin Manea, anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a revenit la echipa națională în acest final de sezon, iar stoperul român va vedea din vară ce opțiune are pentru viitorul său. Agentul jucătorului a transmis că va avea o discuție cu oficialii lui Tottenham, dar și cu antrenorul Roberto De Zerbi.

În același timp, Florin Manea a comentat și numeroasele zvonuri care au apărut cu privire la un potențial transfer al lui Radu Drăgușin în Serie A.

Florin Manea a vorbit despre viitorul lui Radu Drăgușin, după ce s-a tot zvonit că stoperul român va forța un transfer în Serie A, acolo unde ar fi dorit de mai multe formații importante.

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„Nu am vorbit până acum cu Radu. Aștept să vină din vacanță, acum pe 28 sau 29. O să vorbim. Reunirea are loc pe 10 iulie și vedem ce va fi. Deocamdată, nu am nicio ofertă concretă pentru el. Nu este adevărat nimic din ceea ce s-a scris. Am citit și de Roma, de Juventus.

Eu nu am contact cu nimeni la momentul actual, se transferă doar prin ziare. Mă sună prietenii și se iau de mine că nu le spun nimic, dar ei citesc în presă. Sunt simple speculații, așa cum se întâmplă de regulă în perioadele de mercato”, a declarat Florin Manea, potrivit digisport.ro.

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