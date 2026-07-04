Fotbalistul debutat la națională de Mircea Lucescu, aproape de transferul în Anglia: „Suntem în negocieri”

După ce și-a prelungit contractul cu Maccabi Haifa, Lisav Naif Eissat este aproape să facă pasul către un campionat mai important din punct de vedere valoric.
Florin Manea, impresarul fotbalistului debutat de Mircea Lucescu la echipa națională, a confirmat că stoperul român se află pe lista unei formații din liga secundă a Angliei.
Lisav Naif Eissat, aproape de un transfer în Championship
Cu o cotă de piață de 1,4 milioane de euro, Lisav Naif Eissat este tot mai aproape de a face un pas important în cariera sa. Fotbalistul român care a refuzat să vină la Dinamo se află în negocieri cu o echipă din Championship.
Bristol City și-a manifestat interesul pentru sportivul român în vârstă de 21 de ani, iar Florin Manea a confirmat că în prezent se derulează negocieri în acest sens.
„Vă dați seama. Nu pot să confirm, nici să infirm. Suntem în negocieri cu o echipă din Championship!”, a confirmat Florin Manea, pentru fanatik.ro.
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