Fotbalistul debutat la națională de Mircea Lucescu, aproape de transferul în Anglia: „Suntem în negocieri”

După ce și-a prelungit contractul cu Maccabi Haifa, Lisav Naif Eissat este aproape să facă pasul către un campionat mai important din punct de vedere valoric.

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Florin Manea, impresarul fotbalistului debutat de Mircea Lucescu la echipa națională, a confirmat că stoperul român se află pe lista unei formații din liga secundă a Angliei.

Lisav Naif Eissat, aproape de un transfer în Championship

Cu o cotă de piață de 1,4 milioane de euro, Lisav Naif Eissat este tot mai aproape de a face un pas important în cariera sa. Fotbalistul român care a refuzat să vină la Dinamo se află în negocieri cu o echipă din Championship.

Bristol City și-a manifestat interesul pentru sportivul român în vârstă de 21 de ani, iar Florin Manea a confirmat că în prezent se derulează negocieri în acest sens.

„Vă dați seama. Nu pot să confirm, nici să infirm. Suntem în negocieri cu o echipă din Championship!”, a confirmat Florin Manea, pentru fanatik.ro.