Henrikh Mkhitaryan şi-a prelungit contractul cu Inter Milano

Mijlocaşul armean Henrikh Mkhitaryan, în vârstă de 37 de ani, şi-a prelungit cu un an contractul cu Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a anunţat miercuri campioana Italiei.

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“Mkhitaryan va rămâne la Inter până la 30 iunie 2027”, a precizat într-un comunicat clubul lombard, care a câştigat în sezonul trecut dubla Serie A/Cupa Italiei.

Ajuns la Milano în 2022, după ce a evoluat la Dortmund (2013-16), Manchester United (2016-18), Arsenal (2018-20) şi AS Roma (2020-22), Mkhitaryan a disputat 187 de meciuri (12 goluri) şi a câştigat şase trofee cu Inter.

Armenul, care rămâne un titular incontestabil în mijlocul terenului, a scăpat de procesul de întinerire iniţiat de Inter, care a lăsat să plece trei dintre jucătorii săi de peste 35 de ani la expirarea contractelor: portarul Yann Sommer şi internaţionalii italieni Alessandro Acerbi şi Matteo Darmian.