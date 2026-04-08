“Inima mea plânge!” Henrikh Mkhitaryan, mesaj emoţionant după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat gentleman”

Henrikh Mkhitaryan, vedeta celor de la Inter, a reacţionat după moartea lui Mircea Lucescu. Fotbalistul din Armenia a fost antrenat de “Il Luce” la Şahtior, acolo unde a ajuns în vara anului 2010. Transferat de la Metalurg Donetsk pentru 5,8 milioane de euro, armeanul a făcut pasul către Borussia Dortmund în 2013, pentru 27,5 milioane de euro.

Mircea Lucescu a fost cel care l-a adus pe Henrikh Mkhitaryan, iar actualul jucător al lui Inter a avut numai de învăţat de la “Il Luce”. Armeanul a postat un mesaj emoţionant pe contul său de Facebook, după ce Mircea Lucescu a încetat din viaţă.

Henrikh Mkhitaryan, mesaj emoţionant după moartea lui Mircea Lucescu: “Voi fi pentru totdeauna recunoscător”

“Mister, aţi fost unul dintre primii mei antrenori şi cel care mi-a dat oportunitatea să cresc şi să îmi încep cariera internaţională. Voi fi pentru totdeauna recunoscător pentru că mi-aţi oferit şansa să îmi trăiesc visul pe care îl aveam încă de când eram un băieţel.

Vă mulţumesc pentru că m-aţi ghidat, că aţi avut încredere în mine şi că m-aţi ajutat să devin jucătorul şi persoana care sunt astăzi.

Fotbalul a pierdut un adevărat gentleman şi un vizionar al jocului. Odihniţi-vă în pace, Mister. Veţi avea mereu un loc special în inima mea. Inima mea plânge…”, a scris Henrikh Mkhitaryan, pe contul său de Facebook.