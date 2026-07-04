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Horațiu Moldovan, pe lista unei echipe care a jucat în Champions League! Anunț important pentru român

Alex Ioniță Publicat: 4 iulie 2026, 20:47

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Horațiu Moldovan, pe lista unei echipe care a jucat în Champions League! Anunț important pentru român

Gettyimages

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O nouă echipă s-a înscris în cursa pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Este vorba de Pafos, echipă care a jucat în sezonul trecut al UEFA Champions League.

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Moldovan a fost împrumutat la Real Oviedo, însă nu a reușit să se impună. Acum, acesta s-a întors la Atletico Madrid, însă a fost anunțat că nu intră în planurile lui Diego Simeone.

Horațiu Moldovan este pe lista lui Pafos, echipă care a jucat în Champions League

Astfel, mai multe formații s-au interesat deja de serviciile românului. Este vorba de Omonia Nicosia, Pendiskpor, Qarabag, Wieczysta Cracovia și, cel mai recent, Pafos.

Presa din Cipru a anunțat că oficialii echipei la care evoluează și Vlad Dragomir vrea să îl transfere pe Horațiu Moldovan.

„Oficialii echipei vor să-l transfere pe internaționalul român de 28 de ani.

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După accidentarea gravă suferită de Charalampos Kyriakidis, Pafos trebuie să achiziționeze un alt portar, iar Moldovan se află pe listă.

Portarul român de 28 de ani, internațional, face parte din lotul echipei Atlético Madrid, cu care mai are un an de contract. Cu toate acestea, experimentatul portar nu se află în planurile de bază ale lui Diego Simeone pentru noul sezon, fapt care a dat undă verde pentru transferul său”, notează meridiansports.com.cy.

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