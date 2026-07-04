Horațiu Moldovan, pe lista unei echipe care a jucat în Champions League! Anunț important pentru român

O nouă echipă s-a înscris în cursa pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Este vorba de Pafos, echipă care a jucat în sezonul trecut al UEFA Champions League.

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Moldovan a fost împrumutat la Real Oviedo, însă nu a reușit să se impună. Acum, acesta s-a întors la Atletico Madrid, însă a fost anunțat că nu intră în planurile lui Diego Simeone.

Horațiu Moldovan este pe lista lui Pafos, echipă care a jucat în Champions League

Astfel, mai multe formații s-au interesat deja de serviciile românului. Este vorba de Omonia Nicosia, Pendiskpor, Qarabag, Wieczysta Cracovia și, cel mai recent, Pafos.

Presa din Cipru a anunțat că oficialii echipei la care evoluează și Vlad Dragomir vrea să îl transfere pe Horațiu Moldovan.

„Oficialii echipei vor să-l transfere pe internaționalul român de 28 de ani.