Horaţiu Moldovan, OUT de la Atletico Madrid! Românul, pe lista unei echipe de Champions League

Horațiu Moldovan este aproape de o nouă provocare importantă în carieră, după ce o echipă calificată în preliminariile UEFA Champions League și-a manifestat interesul pentru transferul portarului român. Internaționalul în vârstă de 28 de ani nu intră în planurile lui Atletico Madrid pentru sezonul viitor și analizează opțiunile pe care le are în această perioadă de mercato. Situația lui Moldovan la Atletico Madrid este una clară. După transferul din ianuarie 2024, românul nu a reușit să debuteze în meciuri oficiale pentru prima echipă și a fost împrumutat succesiv pentru a acumula minute. Oficialii madrileni sunt dispuși să îl lase să plece definitiv în această vară.

Horațiu Moldovan este aproape de o nouă provocare importantă în carieră, după ce o echipă calificată în preliminariile UEFA Champions League și-a manifestat interesul pentru transferul portarului român. Internaționalul în vârstă de 28 de ani nu intră în planurile lui Atletico Madrid pentru sezonul viitor și analizează opțiunile pe care le are în această perioadă de mercato.

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Situația lui Moldovan la Atletico Madrid este una clară. După transferul din ianuarie 2024, românul nu a reușit să debuteze în meciuri oficiale pentru prima echipă și a fost împrumutat succesiv pentru a acumula minute. Oficialii madrileni sunt dispuși să îl lase să plece definitiv în această vară.

Horaţiu Moldovan, coleg cu fostul jucător de la Rapid?

Horaţiu Moldovan a ajuns pe lista celor de la Wieczysta Cracovia, notează presa din Polonia, echipă care a mai transferat un fotbalist cunoscut microbiştilor din România, Tobias Christensen, de la Rapid. Polonezii au achitat în schimbul său 500.000 de euro şi caută acum să aducă mai multe întăriri.

Acum, goalkeeperul român este o ţintă pentru formaţia din Polonia, care e decisă să se întărească pentru a avea rezultat importante în viitoare stagiune din Ekstraklasa. Wieczysta Cracovia a făcut deja o ofertă concretă pentru portar, iar discuţiile rămân deschise. Se pare că Moldovan a fost şi pe lista celor de la Qarabag, formaţie care a evoluat în Champions League anul trecut.

Moldovan, împrumutat de Atletico Madrid în mai multe rânduri

În sezonul 2024-2025, Moldovan a evoluat pentru Sassuolo, unde a avut prestații apreciate și a contribuit la promovarea formației italiene în Serie A. Cu toate acestea, clubul din Peninsulă a ales să nu activeze clauza de transfer definitiv, iar portarul s-a întors sub contractul cu Atletico Madrid, fiind de asemenea împrumutat în stagiunea trecută la Real Oviedo, în liga secundă. De-a lungul ultimelor luni, numele lui Horațiu Moldovan a fost asociat și cu alte echipe din străinătate, inclusiv din Turcia și Belgia.