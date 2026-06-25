Home | Fotbal | La Liga | Horaţiu Moldovan, OUT de la Atletico Madrid! Românul, pe lista unei echipe de Champions League

Horaţiu Moldovan, OUT de la Atletico Madrid! Românul, pe lista unei echipe de Champions League

Mihai Alecu Publicat: 25 iunie 2026, 20:08

Comentarii
Horaţiu Moldovan, OUT de la Atletico Madrid! Românul, pe lista unei echipe de Champions League

Horațiu Moldovan este aproape de o nouă provocare importantă în carieră, după ce o echipă calificată în preliminariile UEFA Champions League și-a manifestat interesul pentru transferul portarului român. Internaționalul în vârstă de 28 de ani nu intră în planurile lui Atletico Madrid pentru sezonul viitor și analizează opțiunile pe care le are în această perioadă de mercato. Situația lui Moldovan la Atletico Madrid este una clară. După transferul din ianuarie 2024, românul nu a reușit să debuteze în meciuri oficiale pentru prima echipă și a fost împrumutat succesiv pentru a acumula minute. Oficialii madrileni sunt dispuși să îl lase să plece definitiv în această vară.

Horaţiu Moldovan, coleg cu fostul jucător de la Rapid?

Horaţiu Moldovan a ajuns pe lista celor de la Wieczysta Cracovia, notează presa din Polonia, echipă care a mai transferat un fotbalist cunoscut microbiştilor din România, Tobias Christensen, de la Rapid. Polonezii au achitat în schimbul său 500.000 de euro şi caută acum să aducă mai multe întăriri. Acum, goalkeeperul român este o ţintă pentru formaţia din Polonia, care e decisă să se întărească pentru a avea rezultat importante în viitoare stagiune din Ekstraklasa. Wieczysta Cracovia a făcut deja o ofertă concretă pentru portar, iar discuţiile rămân deschise. Se pare că Moldovan a fost şi pe lista celor de la Qarabag, formaţie care a evoluat în Champions League anul trecut.

Moldovan, împrumutat de Atletico Madrid în mai multe rânduri

În sezonul 2024-2025, Moldovan a evoluat pentru Sassuolo, unde a avut prestații apreciate și a contribuit la promovarea formației italiene în Serie A. Cu toate acestea, clubul din Peninsulă a ales să nu activeze clauza de transfer definitiv, iar portarul s-a întors sub contractul cu Atletico Madrid, fiind de asemenea împrumutat în stagiunea trecută la Real Oviedo, în liga secundă. De-a lungul ultimelor luni, numele lui Horațiu Moldovan a fost asociat și cu alte echipe din străinătate, inclusiv din Turcia și Belgia. Portarul român mai are contract cu Atletico Madrid până în vara anului 2027, însă șansele de a rămâne la gruparea pregătită de Diego Simeone sunt minime. Din acest motiv, atât jucătorul, cât și reprezentanții săi caută cea mai bună soluție pentru continuarea carierei.

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Horațiu Moldovan este aproape de o nouă provocare importantă în carieră, după ce o echipă calificată în preliminariile UEFA Champions League și-a manifestat interesul pentru transferul portarului român. Internaționalul în vârstă de 28 de ani nu intră în planurile lui Atletico Madrid pentru sezonul viitor și analizează opțiunile pe care le are în această perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația lui Moldovan la Atletico Madrid este una clară. După transferul din ianuarie 2024, românul nu a reușit să debuteze în meciuri oficiale pentru prima echipă și a fost împrumutat succesiv pentru a acumula minute. Oficialii madrileni sunt dispuși să îl lase să plece definitiv în această vară.

Horaţiu Moldovan, coleg cu fostul jucător de la Rapid?

Horaţiu Moldovan a ajuns pe lista celor de la Wieczysta Cracovia, notează presa din Polonia, echipă care a mai transferat un fotbalist cunoscut microbiştilor din România, Tobias Christensen, de la Rapid. Polonezii au achitat în schimbul său 500.000 de euro şi caută acum să aducă mai multe întăriri.

Acum, goalkeeperul român este o ţintă pentru formaţia din Polonia, care e decisă să se întărească pentru a avea rezultat importante în viitoare stagiune din Ekstraklasa. Wieczysta Cracovia a făcut deja o ofertă concretă pentru portar, iar discuţiile rămân deschise. Se pare că Moldovan a fost şi pe lista celor de la Qarabag, formaţie care a evoluat în Champions League anul trecut.

Moldovan, împrumutat de Atletico Madrid în mai multe rânduri

În sezonul 2024-2025, Moldovan a evoluat pentru Sassuolo, unde a avut prestații apreciate și a contribuit la promovarea formației italiene în Serie A. Cu toate acestea, clubul din Peninsulă a ales să nu activeze clauza de transfer definitiv, iar portarul s-a întors sub contractul cu Atletico Madrid, fiind de asemenea împrumutat în stagiunea trecută la Real Oviedo, în liga secundă. De-a lungul ultimelor luni, numele lui Horațiu Moldovan a fost asociat și cu alte echipe din străinătate, inclusiv din Turcia și Belgia.

Reclamă
Reclamă

Portarul român mai are contract cu Atletico Madrid până în vara anului 2027, însă șansele de a rămâne la gruparea pregătită de Diego Simeone sunt minime. Din acest motiv, atât jucătorul, cât și reprezentanții săi caută cea mai bună soluție pentru continuarea carierei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu câţi bani rămâne Roxana din salariul de 6.000 de lei, după ce îşi plăteşte toate cheltuielile
Observator
Cu câţi bani rămâne Roxana din salariul de 6.000 de lei, după ce îşi plăteşte toate cheltuielile
Lovitură financiară dată de sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. Are pe ”masă” 2 milioane de euro
Fanatik.ro
Lovitură financiară dată de sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. Are pe ”masă” 2 milioane de euro
19:42

Paraguay – Australia LIVE VIDEO (05:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Duel de foc pentru locul 2 în Grupa D
19:35

Andrei Ivan, ofertă concretă din Liga 1! Formaţia din play-off i-a pus contractul pe masă
19:10

Momente de coşmar în Mexic! O maşină a intrat în mulţimea care sărbătorea victoria cu Cehia de la Cupa Mondială
18:15

OFICIAL | Arsenal a bifat primul transfer după câştigarea Premier League
18:07

Gabriela Ruse, în semifinale la Bad Homburg! Victorie superbă în faţa fostului număr 8 WTA
17:35

Jucătorii care sunt aproape de transferul la Rapid: “Discuţii avansate!”
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 3 Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB 4 FotoCum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii 5 Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului 6 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi”
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB