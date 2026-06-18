Jucătorul naţionalei României, pe urmele lui Ciprian Marica. Ce formaţie din Germania l-a ofertat

Mircea Lucescu a fost cel care l-a convocat pe Lisav Eissat la echipa naţionala a României. Fotbalistul a avut evoluţii apreciate şi au început să curgă ofertele pentru el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorit de la noi din ţară, de Dinamo, fotbalistul a declinat propunerea. Potrivit israelienilor, fotbalistul legitimat la Maccabi Haifa a intrat în atenţia nemţilor de la Schalke, formaţie la care în trecut a evoluat şi Ciprian Marica.

„Nou-promovata în Bundesliga, Schalke, a înaintat deja o ofertă pentru fundaș, după ce l-a urmărit atât în meciurile echipei naționale a României, cât și la Maccabi Haifa. Schalke caută întăriri în centrul apărării, iar în lotul său din acest sezon s-au aflat Edin Dzeko și portarul Loris Karius, care și-a prelungit contractul cu clubul”, au notat cei de la sport5.

Lisav Eissat a evoluat în 33 de partide în sezonul proaspăt încheiat pentru Maccabi Haifa, formaţie pentru care a marcat şi un gol.