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Jucătorul naţionalei României, pe urmele lui Ciprian Marica. Ce formaţie din Germania l-a ofertat

Radu Constantin Publicat: 18 iunie 2026, 18:46

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Jucătorul naţionalei României, pe urmele lui Ciprian Marica. Ce formaţie din Germania l-a ofertat
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Mircea Lucescu a fost cel care l-a convocat pe Lisav Eissat la echipa naţionala a României. Fotbalistul a avut evoluţii apreciate şi au început să curgă ofertele pentru el.

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Dorit de la noi din ţară, de Dinamo, fotbalistul a declinat propunerea. Potrivit israelienilor, fotbalistul legitimat la Maccabi Haifa a intrat în atenţia nemţilor de la Schalke, formaţie la care în trecut a evoluat şi Ciprian Marica.

„Nou-promovata în Bundesliga, Schalke, a înaintat deja o ofertă pentru fundaș, după ce l-a urmărit atât în meciurile echipei naționale a României, cât și la Maccabi Haifa. Schalke caută întăriri în centrul apărării, iar în lotul său din acest sezon s-au aflat Edin Dzeko și portarul Loris Karius, care și-a prelungit contractul cu clubul”, au notat cei de la sport5.

Lisav Eissat a evoluat în 33 de partide în sezonul proaspăt încheiat pentru Maccabi Haifa, formaţie pentru care a marcat şi un gol.

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