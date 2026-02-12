Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a făcut! Lisav Eissat a semnat: „Nu există om mai fericit decât mine” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | S-a făcut! Lisav Eissat a semnat: „Nu există om mai fericit decât mine”
VIDEO

S-a făcut! Lisav Eissat a semnat: „Nu există om mai fericit decât mine”

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 16:49

Comentarii
S-a făcut! Lisav Eissat a semnat: Nu există om mai fericit decât mine”

Lisav Eissat / SPORT PICTURES

Dinamo București a făcut eforturi pentru a încerca să-l transfere pe Lisav Eissat de la Maccabi Haifa, dar conducerea a decis în cele din urmă să amâne negocierile pentru vara anului 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între timp, stoperul în vârstă de 21 de ani a semnat prelungirea contractului cu actuala sa echipă, iar noua înțelegere este valabilă până la finalul sezonului 2028/2029.

Lisav Eissat a semnat prelungirea contractului cu Maccabi Haifa

Lisav Eissat a fost curtat de mai multe cluburi din Liga 1 atât la începutul sezonului, cât și în pauza competițională din această iarnă, Dinamo fiind cea mai interesată de serviciile sale.

Între timp, jucătorul evaluat de Transfermarkt la 375.000 de euro a semnat prelungirea contractului cu formația din Israel, noua înțelegere fiind valabilă până în iunie 2029.

„Nu există om mai fericit decât mine să semnez cu echipa care este casa mea și pe care o susțin încă de mic. Când am ajuns la Katzef (n.r. – în Academia clubului), la vârsta de 5 ani, visam să ajung la echipa mare și am reușit să îmi îndeplinesc acest vis.

Reclamă
Reclamă

Acum, tot ce îmi doresc este să îmi ajut echipa să își atingă obiectivele și să îi bucur pe fanii noștri extraordinari”, a reacționat jucătorul.

Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în UcrainaAnalist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
Fanatik.ro
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
16:43
Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Dennis Politic, titular împotriva echipei lui Kopic
16:37
Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă
16:36
Plecare importantă de la Rapid! Dan Şucu a fost informat de această decizie
16:20
Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata
16:10
VIDEOBangkok United – Macarthur FC 2-0, în Liga Campionilor Asiei 2. Rivaldinho a ieșit accidentat în prima repriză
15:36
Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt