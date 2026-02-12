S-a făcut! Lisav Eissat a semnat: „Nu există om mai fericit decât mine” - Antena Sport

Dinamo București a făcut eforturi pentru a încerca să-l transfere pe Lisav Eissat de la Maccabi Haifa, dar conducerea a decis în cele din urmă să amâne negocierile pentru vara anului 2026.
Între timp, stoperul în vârstă de 21 de ani a semnat prelungirea contractului cu actuala sa echipă, iar noua înțelegere este valabilă până la finalul sezonului 2028/2029.
Lisav Eissat a semnat prelungirea contractului cu Maccabi Haifa
Lisav Eissat a fost curtat de mai multe cluburi din Liga 1 atât la începutul sezonului, cât și în pauza competițională din această iarnă, Dinamo fiind cea mai interesată de serviciile sale.
Între timp, jucătorul evaluat de Transfermarkt la 375.000 de euro a semnat prelungirea contractului cu formația din Israel, noua înțelegere fiind valabilă până în iunie 2029.
„Nu există om mai fericit decât mine să semnez cu echipa care este casa mea și pe care o susțin încă de mic. Când am ajuns la Katzef (n.r. – în Academia clubului), la vârsta de 5 ani, visam să ajung la echipa mare și am reușit să îmi îndeplinesc acest vis.
Acum, tot ce îmi doresc este să îmi ajut echipa să își atingă obiectivele și să îi bucur pe fanii noștri extraordinari”, a reacționat jucătorul.
