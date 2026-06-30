Marius Marin a fost prezentat oficial la Al Nasr Dubai! A oferit și prima reacție: „Voi da totul”

Marius Marin a fost prezentat oficial la Al Nasr Dubai, în decursul zilei de 30 iunie. Mijlocașul român a oferit și prima reacție după ce a semnat cu formația din Emirate.
Marin s-a despărțit, în această vară, de Pisa, formație la care juca din 2018. Jucătorul echipei naționale a ales acum o nouă provocare, în zona Golfului.
Marius Marin, prezentat oficial de Al Nasr Dubai
Oficialii lui Al Nasr Dubai au anunțat transferul lui Marius Marin prin intermediul rețelelor de socializare. Românul a semnat un contract valabil pe 2 ani cu gruparea din Emirate.
De asemenea, în cadrul acestei postări a fost inclusă și prima reacție a fostului jucător de la Pisa:
“Am o mentalitate de învingător și accept fiecare provocare. Voi da totul pentru această echipă”, a spus Marius Marin, după ce a semnat cu noua echipă.
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A post shared by Al Nasr SC (@alnasr_sc)
În vârstă de 27 de ani, Marius Marin este cotat la suma de 2,8 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai jucat pentru Poli Timișoara, Sassuolo și Catanzaro.
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