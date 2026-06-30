Marius Marin a fost prezentat oficial la Al Nasr Dubai! A oferit și prima reacție: „Voi da totul”

Marius Marin a fost prezentat oficial la Al Nasr Dubai, în decursul zilei de 30 iunie. Mijlocașul român a oferit și prima reacție după ce a semnat cu formația din Emirate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marin s-a despărțit, în această vară, de Pisa, formație la care juca din 2018. Jucătorul echipei naționale a ales acum o nouă provocare, în zona Golfului.

Marius Marin, prezentat oficial de Al Nasr Dubai

Oficialii lui Al Nasr Dubai au anunțat transferul lui Marius Marin prin intermediul rețelelor de socializare. Românul a semnat un contract valabil pe 2 ani cu gruparea din Emirate.

De asemenea, în cadrul acestei postări a fost inclusă și prima reacție a fostului jucător de la Pisa:

“Am o mentalitate de învingător și accept fiecare provocare. Voi da totul pentru această echipă”, a spus Marius Marin, după ce a semnat cu noua echipă.