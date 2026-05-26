Marius Marin pleacă de la Pisa după 8 ani! Scrisoare emoționantă de “adio”: “A fost acasă”

Și apoi mulțumiri lui Pippo Inzaghi, pentru că mi-a oferit oportunitatea de a realiza acel vis pentru care venisem la Pisa: să duc acest oraș în Serie A după 34 de ani. Cel mai frumos moment a fost cu siguranță promovarea în Serie A. Este ceva ce va rămâne în istorie și în inima mea pentru totdeauna. Un moment iconic pe care nu îl voi uita niciodată a fost finala de la Trieste.

În acea seară am văzut cu adevărat ce înseamnă să fii suporter al Pisei. Pentru că este ușor să fii când se câștigă, când ești în Serie A. Dar adevărații suporteri îi recunoști în momentele grele, în kilometrii parcurși, în lacrimi, în vocile care nu încetează niciodată să cânte.

Iar eu am înțeles cu adevărat poporul pisan în acești opt ani. Chiar și în cele mai dificile sezoane, chiar și anul acesta, susținerea nu a lipsit niciodată. Oamenii au continuat să creadă în această echipă și în aceste culori. De aceea, cântecul pe care îl voi purta mereu în suflet va fi: «O viață în mijlocul necazurilo». Pentru că Pisa înseamnă asta: suferință, mândrie, apartenență. Iar cine iubește cu adevărat aceste culori știe asta.

Au existat colegi care pentru mine au devenit frați. La început erau Tano, Birindelli și De Vitis. Iar anul acesta, alături de Caracciolo și Calabresi, am recreat acel trio special care m-a făcut să mă simt din nou acasă, într-un vestiar.

Suporterilor vreau să le spun mulțumesc mai ales pentru un lucru: m-ați apreciat mai întâi ca om și apoi ca fotbalist. Iar aceasta este cea mai mare victorie pe care o port cu mine.

În acești ani am auzit multe lucruri despre mine. Știri false, zvonuri de mercato, oameni care spuneau că voi pleca în fiecare vară. Dar adevărul este că eu am rămas mereu. Pentru că voiam să transform acest vis în realitate împreună cu voi. Și până la urmă am reușit.

Poate că pentru mulți nu eram un jucător de Serie A, dar eu știu cât am dat pentru acest tricou și pentru acest oraș. Jucătorii trec, vin și pleacă. Ceea ce am oferit eu acestor culori este ceva ce nu poate fi explicat ușor.

Singurul regret este că nu pot să-mi iau rămas-bun de la acest oraș în modul în care mi-aș fi dorit. Dar nu am regrete în rest, pentru că aș lua totul de la capăt. Fiecare luptă, fiecare sacrificiu, fiecare an trăit împreună.

Voi purta mereu Pisa cu mine, în fiecare colț al Europei, pe fiecare stadion, în fiecare moment al vieții mele. Mulțumesc, Pisa. Al vostru, Marius“, a scris Marius Marin.

Marin și-a început aventura la Pisa când clubul era în Serie C, iar la un an distanță a promovat în eșalonul al doilea, unde a petrecut șase stagiuni până să ajungă în Serie A. Acum, toscanii se văd nevoiți să se întoarcă în Serie B, după ce au terminat pe ultimul loc sezonul de pe prima scenă a fotbalului din “cizmă”.