Nicolae Stanciu, gol superb în Dalian Yingbo – Shanghai Shenhua! Reacție fantastică a publicului

Dalian Yingbo joacă împotriva celor de la Shanghai Shenhua în etapa cu numărul 16 a Superligii Chinei, iar Nicolae Stanciu este titular în această dispută.
Mai mult decât atât, internaționalul român a reușit să deblocheze partida după doar nouă minute, iar reacția fanilor a fost absolut fantastică.
Nicolae Stanciu, al patrulea gol al sezonului în China
Nicolae Stanciu a ajuns la patru goluri marcate în actuala ediție de campionat. Fotbalistul român a „recidivat” în disputa de duminică, contra celor de la Shanghai Shenhua.
În cadrul partidei din etapa cu numărul 16, Stanciu a reluat frumos în plasă cu un șut puternic, fiind servit excelent de Frank Acheampong, în minutul 9.
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