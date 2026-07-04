Nicolae Stanciu, un nou gol la Dalian Yingbo!

Nicolae Stanciu, la un meci al naţionalei / Profimedia Images

Internaționalul român Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat sâmbătă pentru Dalian Yingbo, echipa la care evoluează în China. El a înscris golul de 1-1, cu care formaţia la care activează a revenit în loc în fața celor de la Wuhan Three Towns, în etapa a 17-a din campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este cel de-al doilea consecutiv marcat de român, după ce a înscris şi runda trecută, în partida cu Shanghai Shenhua.

Nicolae Stanciu a bifat 14 meciuri pentru Dalian Yingbo după transferul de la Genoa.

În această perioadă, mijlocașul român a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive. Stanciu este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 1,8 milioane de euro.