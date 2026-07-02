Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni”

Forțele de ocupație israeliene l-ar fi ucis luni pe Saleem Khader Al-Ashqar, portar al echipei Khadamat Khan Younis din Gaza.

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Potrivit unui comunicat al Asociației Palestiniene de Fotbal (PFA), emis pentru a-i aduce un omagiu lui Al-Ashqar, jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost împușcat în localitatea Al-Qarara, situată la nord-est de Khan Younis.

„Surse locale au dezvăluit că Al-Ashqar se căsătorise în urmă cu doar cinci luni, iar el și soția sa își așteptau primul copil. De asemenea, era singurul frate al celor șapte surori ale sale”, se arată în comunicatul PFA.

De-a lungul carierei sale în fotbalul intern, Al-Ashqar a evoluat și pentru echipele din Fâșia Gaza Al-Aqsa și Al-Masdar.