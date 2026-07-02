UEFA a exclus Karvina din Liga Europa pentru trucarea meciurilor

Echipa cehă MFK Karvina a fost declarată ineligibilă să participe în Liga Europa UEFA 2026-27 din cauza implicării în aranjarea meciurilor, a anunţat joi UEFA.

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Comisia de Apel a UEFA a decis că gruparea Karvina nu îndeplineşte criteriile de admitere, invocând implicarea directă sau indirectă a clubului în activităţi menite să aranjeze sau să influenţeze rezultatul meciurilor la nivel naţional.

Decizia a determinat o reorganizare a locurilor de calificare în competiţiile europene pentru cluburile din cadrul Federaţiei Cehe de Fotbal (FACR).

Viktoria Plzen va ocupa locul din barajul Ligii Europa rezervat iniţial echipei Karvina, care se calificase în calitate de câştigătoare a cupei naţionale.

Hradec Kralove va ocupa locul iniţial al echipei Plzen în runda a doua de calificare a Ligii Europa.