Gigi Becali, atac la arabii care l-au cumpărat pe Coman: "Vrăjeală! Minciuni! Aşa au făcut şi cu Budescu" - Antena Sport

Gigi Becali a lansat un atac la arabii care l-au cumpărat pe Coman. Becali nu a primit banii pentru transferul lui Florinel Coman şi i-a reclamat pe cei de la Al Gharafa la FIFA.

Gigi Becali susţine că Budescu şi Keşeru au avut aceleaşi probleme la arabi. S-au trezit cu banii în conturile din Vietnam. Becali nu îţi face probleme şi spune că în 3 luni va lua banii pe Coman, plus un milion de euro în plus.

Gigi Becali, atac la arabii care l-au cumpărat pe Coman

„Băi, banii pe Coman n-au venit! Banii pe Coman o să vină peste 2-3 luni și o să vină cu un milion în plus. Pentru că i-am dat la FIFA și au spus că a fost o chestiune criminală și că au fost păcăliți. Și că s-au dat banii în Vietnam. Vrăjeală, mincinoși! Așa au făcut și cu Budescu: au dat banii în Vietnam! Așa au făcut cu Budescu, la fel au făcut, și cu mai mulți. La Keșeru că cutare…

Și mai și scriu acolo că datorită relațiilor bune pe care le avem între cluburi… Mă, care relații?! Că am luat banii tot la instanță, la judecată, și pe Keșeru. Păi mă așteptam, și ei că nu domnule, că suntem serioși. Am zis lasă, mă, că dai un milion în plus. Și acum dau milionul. Fără probleme dau milionul! Ei nu au dat niciun ban nici în Vietnam, e vrăjeală, minciună. Așa au făcut și cu Budescu, au spus că au dat banii în Vietnam. Păi unde?! Păi am dat banii în Vietnam, PFA Budescu. Du-te, mă, de aici (n.r. – râde). Ei au afaceri pe acolo, prin munții Vietnamului”, a spus Gigi Becali la Palat.

