AS Monaco a cumpărat un jucător de la Barcelona! Veste importantă pentru catalani

Echipa de fotbal AS Monaco a anunţat marţi că a activat opţiunea de cumpărare a atacantului spaniol Ansu Fati, în vârstă de 23 de ani, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la clubul cu care a semnat acum un contract valabil până în 2030, informează AFP.

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După ce a marcat 11 goluri în 25 de apariţii în Ligue 1 pentru Monaco (pentru un total de 12 goluri în 30 de meciuri în toate competiţiile), Ansu Fati a convins clubul din Principat să exercite opţiunea de cumpărare care a însoţit împrumutul său de la FC Barcelona din vara trecută.

AS Monaco l-a cumpărat pe Ansu Fatide la Barcelona

Conform unor surse apropiate situaţiei, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile jucătorului în vârstă de 23 de ani, care a semnat un contract pe patru sezoane, în timp ce Barcelona va păstra o cotă de 20% din profitul obţinut dintr-o viitoare vânzare, notează agerpres.ro.

Afirmat la o vârstă fragedă la Barcelona, înainte de a stagna în Catalonia şi apoi la Brighton în Anglia, internaţionalul spaniol (zece selecţii, două goluri), care este foarte apropiat de Paul Pogba, va avea sarcina de a conduce atacul lui Monaco în sezonul următor.

În altă ordine de idei, clubul a anunţat şi transferul fundaşului stânga portughez Flavio Nazinho, în vârstă de 22 de ani, de la Cercle Bruges, pentru un contract pe patru ani. Suma de transfer este de 5 milioane de euro, conform diverselor surse apropiate situaţiei.