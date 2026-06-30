AS Monaco a cumpărat un jucător de la Barcelona! Veste importantă pentru catalani

Echipa de fotbal AS Monaco a anunţat marţi că a activat opţiunea de cumpărare a atacantului spaniol Ansu Fati, în vârstă de 23 de ani, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la clubul cu care a semnat acum un contract valabil până în 2030, informează AFP.
După ce a marcat 11 goluri în 25 de apariţii în Ligue 1 pentru Monaco (pentru un total de 12 goluri în 30 de meciuri în toate competiţiile), Ansu Fati a convins clubul din Principat să exercite opţiunea de cumpărare care a însoţit împrumutul său de la FC Barcelona din vara trecută.
AS Monaco l-a cumpărat pe Ansu Fatide la Barcelona
Conform unor surse apropiate situaţiei, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile jucătorului în vârstă de 23 de ani, care a semnat un contract pe patru sezoane, în timp ce Barcelona va păstra o cotă de 20% din profitul obţinut dintr-o viitoare vânzare, notează agerpres.ro.
Afirmat la o vârstă fragedă la Barcelona, înainte de a stagna în Catalonia şi apoi la Brighton în Anglia, internaţionalul spaniol (zece selecţii, două goluri), care este foarte apropiat de Paul Pogba, va avea sarcina de a conduce atacul lui Monaco în sezonul următor.
În altă ordine de idei, clubul a anunţat şi transferul fundaşului stânga portughez Flavio Nazinho, în vârstă de 22 de ani, de la Cercle Bruges, pentru un contract pe patru ani. Suma de transfer este de 5 milioane de euro, conform diverselor surse apropiate situaţiei.
Acesta va trebui să-l înlocuiască pe brazilianul Caio Henrique, transferat la Ajax Amsterdam.
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski!
Robert Lewandowski ar putea avea un urmaş de clasă în atacul Barcelonei, asta după ce catalanii au pus ochii pe unul din cei mai buni jucători ai lumii.
Barcelona vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor şi să-l ia pe Harry Kane, de la Bayern Munchen, anunţă chiar englezii de la Sky Sports. Jucătorul nemţilor a avut evoluţiile de-a dreptul remarcabile în ultima stagiune şi este considerat, în acest moment, principalul favorit la câştigarea Balonului de Aur.
Kane mai are contract cu Bayern Munchen până în vara anului 2027 şi există negocieri pentru o prelungire a înţelegerii, însă aceste discuţii nu au avut până acum o finalitate, iar de acest lucru ar putea să profite cei de la Barcelona. Catalanii sunt în căutarea unui număr 9, după ce Robert Lewandowski a fost lăsat să plece în urma expirării contractului.
Joan Laporta visează la aducerea lui Harry Kane, care este considerat a fi un profil de atacant ideal pentru a face din Barcelona câştigătoare de Liga Campionilor, trofeu care nu a mai fost luat de catalani din 2015. Ibericii s-au întărit în ofensivă prin aducerea lui Anthony Gordon, cel care va fi o variantă pentru banda stângă a atacului, iar acum caută să rezolve problema numărului 9.
Cei de la Sky Sports vorbesc despre intenţia Barcelonei de a-l lua pe internaţionalul englez şi despre faptul că sunt căutate soluţii financiare pentru ca mutarea să fie realizabilă. Conform unor informaţii din presă, Kane a avut o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro, care a expirat însă în iarnă.
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