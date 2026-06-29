Sky Sports, anunţ şoc: Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski!

Robert Lewandowski ar putea avea un urmaş de clasă în atacul Barcelonei, asta după ce catalanii au pus ochii pe unul din cei mai buni jucători ai lumii.
Barcelona vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor şi să-l ia pe Harry Kane, de la Bayern Munchen, anunţă chiar englezii de la Sky Sports. Jucătorul nemţilor a avut evoluţiile de-a dreptul remarcabile în ultima stagiune şi este considerat, în acest moment, principalul favorit la câştigarea Balonului de Aur.
Barcelona vrea să-l transfere pe Harry Kane, de la Bayern Munchen
Kane mai are contract cu Bayern Munchen până în vara anului 2027 şi există negocieri pentru o prelungire a înţelegerii, însă aceste discuţii nu au avut până acum o finalitate, iar de acest lucru ar putea să profite cei de la Barcelona. Catalanii sunt în căutarea unui număr 9, după ce Robert Lewandowski a fost lăsat să plece în urma expirării contractului.
Joan Laporta visează la aducerea lui Harry Kane, care este considerat a fi un profil de atacant ideal pentru a face din Barcelona câştigătoare de Liga Campionilor, trofeu care nu a mai fost luat de catalani din 2015. Ibericii s-au întărit în ofensivă prin aducerea lui Anthony Gordon, cel care va fi o variantă pentru banda stângă a atacului, iar acum caută să rezolve problema numărului 9.
Cei de la Sky Sports vorbesc despre intenţia Barcelonei de a-l lua pe internaţionalul englez şi despre faptul că sunt căutate soluţii financiare pentru ca mutarea să fie realizabilă. Conform unor informaţii din presă, Kane a avut o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro, care a expirat însă în iarnă.
Julian Alvarez e “blocat” la Atletico Madrid
Prima ţintă pe care cei de la Barcelona au avut-o a fost Julian Alvarez, cel care a spus public că vrea să plece de la Atletico Madrid. Totuşi, şefii echipei conduse de Diego Simeone au fost foarte clari şi au declarat că nu vor să-l cedeze pe atacantul sud-american.
Ba mai multe, după ce s-a speculat că Barcelona ar fi gata să plătească peste 100 de milioane de euro, se pare că suma pentru care s-ar putea face transferul este de 175 de milioane de euro, atât cât este clauza jucătorului luat de Atletico Madrid de la Manchester City.
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