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Sky Sports, anunţ şoc: Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski!

Mihai Alecu Publicat: 29 iunie 2026, 18:47

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Sky Sports, anunţ şoc: Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski!

Barcelona vrea să-l transfere pe Harry Kane. Foto: Getty Images

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Robert Lewandowski ar putea avea un urmaş de clasă în atacul Barcelonei, asta după ce catalanii au pus ochii pe unul din cei mai buni jucători ai lumii.

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Barcelona vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor şi să-l ia pe Harry Kane, de la Bayern Munchen, anunţă chiar englezii de la Sky Sports. Jucătorul nemţilor a avut evoluţiile de-a dreptul remarcabile în ultima stagiune şi este considerat, în acest moment, principalul favorit la câştigarea Balonului de Aur.

Barcelona vrea să-l transfere pe Harry Kane, de la Bayern Munchen

Kane mai are contract cu Bayern Munchen până în vara anului 2027 şi există negocieri pentru o prelungire a înţelegerii, însă aceste discuţii nu au avut până acum o finalitate, iar de acest lucru ar putea să profite cei de la Barcelona. Catalanii sunt în căutarea unui număr 9, după ce Robert Lewandowski a fost lăsat să plece în urma expirării contractului.

Joan Laporta visează la aducerea lui Harry Kane, care este considerat a fi un profil de atacant ideal pentru a face din Barcelona câştigătoare de Liga Campionilor, trofeu care nu a mai fost luat de catalani din 2015. Ibericii s-au întărit în ofensivă prin aducerea lui Anthony Gordon, cel care va fi o variantă pentru banda stângă a atacului, iar acum caută să rezolve problema numărului 9.

Cei de la Sky Sports vorbesc despre intenţia Barcelonei de a-l lua pe internaţionalul englez şi despre faptul că sunt căutate soluţii financiare pentru ca mutarea să fie realizabilă. Conform unor informaţii din presă, Kane a avut o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro, care a expirat însă în iarnă.

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Julian Alvarez e “blocat” la Atletico Madrid

Prima ţintă pe care cei de la Barcelona au avut-o a fost Julian Alvarez, cel care a spus public că vrea să plece de la Atletico Madrid. Totuşi, şefii echipei conduse de Diego Simeone au fost foarte clari şi au declarat că nu vor să-l cedeze pe atacantul sud-american.

Ba mai multe, după ce s-a speculat că Barcelona ar fi gata să plătească peste 100 de milioane de euro, se pare că suma pentru care s-ar putea face transferul este de 175 de milioane de euro, atât cât este clauza jucătorului luat de Atletico Madrid de la Manchester City.

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