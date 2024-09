"De asta am venit aici!" Kylian Mbappe, mesaj ferm după ce a marcat din nou la Real Madrid! Ce a spus despre Vinicius - Antena Sport

„De asta am venit aici!” Kylian Mbappe, mesaj ferm după ce a marcat din nou la Real Madrid! Ce a spus despre Vinicius

Kylian Mbappe, mesaj ferm după ce a marcat din nou la Real Madrid Kylian Mbappe/ Profimedia Kylian Mbappe a transmis un mesaj ferm, după ce a marcat din nou pentru Real Madrid. Starul francez este deja cu gândul la primul meci din Champions League, mărturisind că îşi doreşte ca „galacticii" să aibă un debut perfect. Real Madrid s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Real Sociedad, în La Liga. Vinicius şi Kylian Mbappe au marcat pentru madrileni, din penalty. Kylian Mbappe, mesaj ferm după ce a marcat din nou la Real Madrid Kylian Mbappe a oferit declaraţii şi despre relaţia sa cu Vinicius. Starul brazilian l-a lăsat să execute un penalty în poarta celor de la Real Sociedad, iar francezul s-a declarat bucuros pentru faptul că împarte vestiarul „galacticilor" cu el. „A fost un meci dificil, dar într-un final am câştigat. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, dar ne întoarcem acasă cu o victorie importantă. Jocul se îmbunătăţeşte. Cu fiecare meci care trece, mă simt mai bine, înţeleg ce se întâmplă la echipă, şi înţeleg de ce au nevoie coechpierii şi antrenorul meu. Sunt sigur că marţi îmi pot ajuta echipa şi putem debuta cu o victorie în Champions League.

(N.r. Despre Vinicius) Ne căutăm reciproc în timpul meciului şi la fel şi la antrenamente, e un jucător incredibil, a făcut multe pentru Real Madrid şi sunt bucuros că pot juca alături de el.

Cel mai important lucru e că toate penalty-urile s-au transformat în goluri, nu contează cine le-a executat. Am marcat şi asta e cel mai important. (N.r. Despre meciul cu Stuttgart) Va fi foarte important pentru mine. Aşa cum am spus încă din prima zi, am venit la Madrid să experimentez astfel de nopţi. Sunt foarte concentrat pe ceea ce avem de făcut, Champions League s-a schimbat mult, e o nouă competiţie şi trebuie să câştigăm pentru a începe bine„, a declarat Kylian Mbappe, conform marca.com.

Vinicius, mesaj categoric despre Kylian Mbappe

Vinicius a transmis un mesaj categoric despre Kylian Mbappe, după trei meciuri jucate împreună la Real Madrid. Starul brazilian a avut doar cuvinte de laudă la adresa coechipierului său, care şi-a îndeplinit visul în această vară, atunci când a semnat cu „galacticii”.

Vinicius s-a declarat convins de faptul că Kylian Mbappe va marca multe goluri şi la Real Madrid, după cifrele de senzaţie avute la PSG în sezoanele trecute. „Iubesc stilul lui Mbappe! Iubesc cum joacă și, sincer, sunt foarte entuziasmat de ceea ce putem realiza în acest sezon. Vine după ce a marcat atât de multe goluri, după ce a câștigat atât de multe trofee. Ajunge la clubul la care a visat mereu să joace, acolo unde fiecare jucător visează să ajungă: Real Madrid. Cu voia lui Dumnezeu, Mbappe va putea să înscrie pentru noi la fel de multe goluri cum a făcut-o la echipa anterioară și la naționala Franței, și să realizăm lucruri mărețe împreună”, a declarat Vinicius, conform CNN.

