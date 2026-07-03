Real Madrid a anunțat că NU face transferul așteptat de toată lumea. Comunicatul emis de clubul de pe Bernabeu

Real Madrid a fost asociată în ultima perioadă cu diverse mutări în mercato, inclusiv cu aducerea lui Enzo Fernandez de la Chelsea, în contextul interesului acordat de mijlocașul argentinian clubului de pe Bernabeu. Formația din capitala Spaniei a ținut însă să dezmintă orice negociere pe care ar purta-o cu Chelsea pentru aducerea sud-americanului și a transmis că nu există nicio discuție pentru fotbalistul londonezilor.

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Jose Mourinho a făcut până acum patru transferuri importante la Real Madrid și i-a adus pe Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva și Marc Cucurella. Echipa de pe Bernabeu a mai fost asociată și cu alte mutări, precum cele ale lui Julian Alvarez, Michael Olise și Enzo Fernandez, deși una singură a fost confirmată de club, cea a atacantului argentinian.

Enzo Fernandez nu vine la Real Madrid. Anunțul clubului

În rest, formația din capitala Spaniei a infirmat zvonurile legate de transferul lui Michael Olise, iar recent a venit cu un nou comunicat. Asociată și cu aducerea lui Enzo Fernandez de la Chelsea, Real Madrid a transmis că nu are nicio intenție de a-l transfera pe mijlocașul de 25 de ani.

Mesajul “galacticilor” vine în contextul lui Javier Pastore, agentul lui Enzo Fernandez, a dat de înțeles că jucătorului pe care îl reprezintă i-ar plăcea să vină pe Bernabeu: “Dar, dincolo de asta, cui nu-i place Madridul?”.

“În urma informațiilor și declarațiilor apărute în ultimele zile privind un presupus interes al Real Madrid C.F. pentru jucătorul Enzo Fernández, clubul dorește să precizeze că nu a întreprins nicio acțiune, nici directă, nici indirectă, în vederea transferului acestui fotbalist și, de asemenea, nu are nicio intenție de a realiza o astfel de operațiune.