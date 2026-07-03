Real Madrid a anunțat că NU face transferul așteptat de toată lumea. Comunicatul emis de clubul de pe Bernabeu

Real Madrid a fost asociată în ultima perioadă cu diverse mutări în mercato, inclusiv cu aducerea lui Enzo Fernandez de la Chelsea, în contextul interesului acordat de mijlocașul argentinian clubului de pe Bernabeu. Formația din capitala Spaniei a ținut însă să dezmintă orice negociere pe care ar purta-o cu Chelsea pentru aducerea sud-americanului și a transmis că nu există nicio discuție pentru fotbalistul londonezilor.
Jose Mourinho a făcut până acum patru transferuri importante la Real Madrid și i-a adus pe Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva și Marc Cucurella. Echipa de pe Bernabeu a mai fost asociată și cu alte mutări, precum cele ale lui Julian Alvarez, Michael Olise și Enzo Fernandez, deși una singură a fost confirmată de club, cea a atacantului argentinian.
Enzo Fernandez nu vine la Real Madrid. Anunțul clubului
În rest, formația din capitala Spaniei a infirmat zvonurile legate de transferul lui Michael Olise, iar recent a venit cu un nou comunicat. Asociată și cu aducerea lui Enzo Fernandez de la Chelsea, Real Madrid a transmis că nu are nicio intenție de a-l transfera pe mijlocașul de 25 de ani.
Mesajul “galacticilor” vine în contextul lui Javier Pastore, agentul lui Enzo Fernandez, a dat de înțeles că jucătorului pe care îl reprezintă i-ar plăcea să vină pe Bernabeu: “Dar, dincolo de asta, cui nu-i place Madridul?”.
“În urma informațiilor și declarațiilor apărute în ultimele zile privind un presupus interes al Real Madrid C.F. pentru jucătorul Enzo Fernández, clubul dorește să precizeze că nu a întreprins nicio acțiune, nici directă, nici indirectă, în vederea transferului acestui fotbalist și, de asemenea, nu are nicio intenție de a realiza o astfel de operațiune.
Real Madrid dorește să își exprime cel mai profund respect față de Enzo Fernández, un mare fotbalist a cărui carieră și ale cărui calități sunt bine cunoscute, precum și față de Chelsea FC, club cu care întreține o excelentă relație instituțională.
Tocmai din respectul pe care îl poartă unei entități precum Chelsea și în virtutea principiilor de loialitate instituțională care au guvernat întotdeauna activitatea Real Madrid, clubul consideră necesar să dezmintă categoric aceste speculații, care sunt lipsite de orice temei și nu corespund realității.
Real Madrid regretă că, în ciuda clarității faptelor și a inexistenței vreunei acțiuni din partea clubului, continuă să fie difuzate informații care nu reflectă realitatea și care nu fac decât să creeze confuzie în rândul suporterilor și să prejudicieze în mod inutil entitățile și persoanele implicate“, se arată în comunicatul emis de clubul de pe Bernabeu.
Jucătorul care a evoluat în sezonul trecut în 54 de meciuri pentru Chelsea a fost asociat din ce în ce mai mult cu o plecare de pe Stamford Bridge, însă momentan niciun club nu ar fi făcut vreo ofertă concretă pentru el.
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