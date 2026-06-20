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Se face sau nu transferul lui Michael Olise la Real Madrid? Comunicatul oficial emis de clubul din La Liga

Daniel Işvanca Publicat: 20 iunie 2026, 19:48

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Se face sau nu transferul lui Michael Olise la Real Madrid? Comunicatul oficial emis de clubul din La Liga

Michael Olise / Getty Images

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Michael Olise este transferul la care Florentino Perez visează de când a fost confirmat în funcția de președinte al celor de la Real Madrid, dar mutarea pare, cel puțin pentru moment, una imposibilă.

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Bayern Munchen a transmis că nu va lua în calcul nicio ofertă pentru fotbalistul din Hexagon, iar clubul madrilen a emis un comunicat oficial cu privire la situația jucătorului prezent și la Campionatul Mondial.

Real Madrid neagă că l-a contactat pe Michael Olise

Michael Olise este pe lista mai multor cluburi de top din Europa, însă Bayern Munchen a transmis încă din iarnă că va face totul pentru a-l păstra pe francezul care a adunat cifre remarcabile pentru campioana Germaniei.

Real Madrid și-a manifestat indirect interesul pentru jucător, dar a emis sâmbătă un comunicat oficial prin care a negat faptul că ar fi existat discuții directe cu internaționalul francez.

„Ca răspuns la relatările apărute în diverse instituții media cu privire la un presupus interes al clubului nostru față de jucătorul lui Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF dorește să declare că nu a avut niciun contact direct sau indirect cu jucătorul menționat anterior, cu reprezentanții săi sau cu cineva din anturajul său.

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Real Madrid dorește, de asemenea, să sublinieze excelenta relație instituțională pe care o menține cu Bayern München, cu care are o lungă istorie de respect reciproc, colaborare și admirație, și regretă răspândirea speculațiilor care nu corespund realității.

Ambele cluburi au menținut întotdeauna o relație bazată pe încredere și respect reciproc, care se reflectă, printre alte aspecte, în convingerea comună că orice potențial interes pentru un jucător aparținând celuilalt club trebuie tratat mai întâi între entități, în conformitate cu principiile loialității instituționale care au guvernat din punct de vedere istoric relațiile dintre Bayern München și Real Madrid”, au scris cei de la Real Madrid.

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