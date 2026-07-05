“A fost festival!” Belgienii nu au avut milă de FCSB nici după meci. Umilinţă totală cu Union SG

Union SG a învins-o categoric pe FCSB, într-un meci amical disputat în Olanda, scor 4-0. Belgienii, cu Darius Olaru titular, s-au distrat pe teren şi s-au impus fără emoţii.
FCSB a încasat două goluri pe fiecare repriză. În primele 45 de minute au punctat Biondic şi Florucz, în minutele 30, respectiv 43, iar în a doua repriză şi-au trecut numele pe tabelă şi Sylla şi Fuseini, în minutele 84 şi 86.
Mesajul postat de Union SG, după ce a umilit-o pe FCSB într-un meci amical
La puţin timp după finalul partidei, Union SG a postat un scurt mesaj pe pagina oficială de X. Belgienii au descris meciul cu FCSB ca fiind un “festival”, ţinând cont de numărul de goluri marcate.
“Final de meci. Union a terminat amicalul cu FCSB cu un convingător 4-0. După pauză, Sylla și Fuseini au completat festivalul. O evoluție solidă din partea băieților”, au notat cei de la Union SG pe X, după victoria cu 4-0 cu FCSB.
Şi FCSB a postat un mesaj scurt, după eşecul usturător cu Union SG: “FCSB a pierdut, scor 0-4, partida amicală disputată împotriva celor de la Royale Union Saint-Gilloise”, au transmis roş-albaştri, pe reţelele de socializar.
FCSB mai are de disputat un meci amical în cantonamentul din Olanda, înaintea revenirii în România. Echipa lui Marius Baciu se va duela cu Al Jazira, formaţie pregătită de Cosmin Olăroiu. Meciul se va disputa pe 8 iulie, de la ora 18:00.
În prima etapă a noului sezon de Liga 1, FCSB va avea parte de un duel dificil. Roş-albaştrii se vor confrunta cu FC Argeş, formaţie clasată pe locul şase în stagiunea trecută. Partida se va disputa vineri, pe 17 iulie, de la ora 21:30.
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