“A fost festival!” Belgienii nu au avut milă de FCSB nici după meci. Umilinţă totală cu Union SG

Union SG a învins-o categoric pe FCSB, într-un meci amical disputat în Olanda, scor 4-0. Belgienii, cu Darius Olaru titular, s-au distrat pe teren şi s-au impus fără emoţii.

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FCSB a încasat două goluri pe fiecare repriză. În primele 45 de minute au punctat Biondic şi Florucz, în minutele 30, respectiv 43, iar în a doua repriză şi-au trecut numele pe tabelă şi Sylla şi Fuseini, în minutele 84 şi 86.

Mesajul postat de Union SG, după ce a umilit-o pe FCSB într-un meci amical

La puţin timp după finalul partidei, Union SG a postat un scurt mesaj pe pagina oficială de X. Belgienii au descris meciul cu FCSB ca fiind un “festival”, ţinând cont de numărul de goluri marcate.

“Final de meci. Union a terminat amicalul cu FCSB cu un convingător 4-0. După pauză, Sylla și Fuseini au completat festivalul. O evoluție solidă din partea băieților”, au notat cei de la Union SG pe X, după victoria cu 4-0 cu FCSB.

Şi FCSB a postat un mesaj scurt, după eşecul usturător cu Union SG: “FCSB a pierdut, scor 0-4, partida amicală disputată împotriva celor de la Royale Union Saint-Gilloise”, au transmis roş-albaştri, pe reţelele de socializar.