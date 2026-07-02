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A picat transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj

Dan Roșu Publicat: 2 iulie 2026, 12:59

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A picat transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj

Anderson Ceara - Sport Pictures

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Transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) la CFR Cluj a picat, asta după ce brazilianul de la Csikszereda a fost refuzat de FCSB din cauza unor probleme de sănătate.

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Ceara a avut programată vizita medicală miercuri şi, din cauza unor probleme, clubul din Gruia a luat decizia de a nu-l păstra pe sud-american. Astfel că, conform digisport.ro, transferul lui Ceara la CFR a picat.

A picat transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj

Se pare că Anderson Ceara ar avea anumite probleme la genunchi, acesta fiind şi motivu pentru care FCSB a renunţat la el, chiar dacă Gigi Becali se înţelesese cu Csikszereda pentru suma de transfer, 450.000 de euro, dar şi cu jucătorul pentru salariu, 15.000 de euro.

Pentru CFR Cluj, suma de transfer urma să fie de 500.000 de euro pentru jucătorul cu 40 de meciuri, 7 goluri şi 8 assist-uri în stagiunea precedentă.

”De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală. Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic.

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O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori. Discuția este undeva la 500-600.000 de euro”, a spus Ioan Varga, pentru sursa citată anterior.

De menţionat e faptul că la finalul anului 2018, atunci când avea 19 ani, Ceara şi-a rupt ligamentele genunchiului drept, la un antrenament.

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