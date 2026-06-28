Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro”

Anderson Ceara a fost la un pas de transferul la FCSB, dar niște probleme identificate de medici la vizita medicală au dat totul peste cap. Gruparea roș-albastră s-a retras din afacere, dar fotbalistul tot ar putea prinde un super-transfer.
CFR Cluj și-a anunțat public interesul pentru jucătorul celor de la Csikszereda, iar Neluțu Varga a precizat care este singura problemă care ar putea sta în calea acestei mutări.
Anderson Ceara, dorit de CFR Cluj. Anunțul făcut de Neluțu Varga
Chiar dacă transferul la FCSB a picat, Anderson Ceara este pe punctul de a semna cu una dintre marile rivale ale roș-albaștrilor. Neluțu Varga a confirmat interesul pentru brazilian și a precizat inclusiv care este suma pentru care s-ar putea face transferul.
„De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală. Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic.
O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori. Discuția este undeva la 500-600.000 de euro”, a declarat Neluțu Varga, potrivit digisport.ro.
- 750.000 de euro este cota de piață a lui Anderson Ceara
- 82 de meciuri, 11 goluri și 16 assist-uri are acesta la Csikszereda.
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