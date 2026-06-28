Home | Fotbal | Liga 1 | Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro”

Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro”

Daniel Işvanca Publicat: 28 iunie 2026, 14:53

Comentarii
Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: Undeva la 500-600.000 de euro”

Anderson Ceara / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Anderson Ceara a fost la un pas de transferul la FCSB, dar niște probleme identificate de medici la vizita medicală au dat totul peste cap. Gruparea roș-albastră s-a retras din afacere, dar fotbalistul tot ar putea prinde un super-transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj și-a anunțat public interesul pentru jucătorul celor de la Csikszereda, iar Neluțu Varga a precizat care este singura problemă care ar putea sta în calea acestei mutări.

Anderson Ceara, dorit de CFR Cluj. Anunțul făcut de Neluțu Varga

Chiar dacă transferul la FCSB a picat, Anderson Ceara este pe punctul de a semna cu una dintre marile rivale ale roș-albaștrilor. Neluțu Varga a confirmat interesul pentru brazilian și a precizat inclusiv care este suma pentru care s-ar putea face transferul.

„De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală. Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic.

O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori. Discuția este undeva la 500-600.000 de euro”, a declarat Neluțu Varga, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Anderson Ceara
  • 82 de meciuri, 11 goluri și 16 assist-uri are acesta la Csikszereda.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Observator
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană
Fanatik.ro
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană
15:25

Când şi pe ce canal joacă Argentina, Franţa sau Portugalia în 16-imi, la Campionatul Mondial. Toate meciurile, în AntenaPLAY
14:23

Dramă în familia lui Cody Gakpo! “Aceasta este o perioadă dificilă pentru noi”
14:20

VIDEONicolae Stanciu, gol superb în Dalian Yingbo – Shanghai Shenhua! Reacție fantastică a publicului
14:02

Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei
13:58

“Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni” Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia
13:48

Marrit Steenbergen a doborât recordul mondial la 100 m liber, la Roma, sub ochii lui David Popovici
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 5 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 6 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!