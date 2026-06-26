A plecat de la FCSB, dar poate rămâne în Liga 1. Jucătorul a dat cărțile pe față, după ce Gigi Becali a renunțat la el

FCSB a renunțat la mai mulți jucători, în această vară, printre ei fiind și Daniel Graovac. Oficialii roș-albaștrilor nu i-au mai prelungit contractul fundașului central de 32 de ani.

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După anunțul plecării de la FCSB, Daniel Graovac a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce urmează pentru el. Stopperul a declarat că sunt șanse să continue în Liga 1.

Daniel Graovac a plecat de la FCSB, dar poate rămâne în Liga 1

Daniel Graovac a mai dezvăluit că decizia plecării sale de la FCSB i-a aparținut conducerii. Fundașul a transmis că pe lângă ofertele din Liga 1, a mai purtat negocieri și cu echipe din Asia sau din Balcani.

„A fost decizia clubului, care decide cine vine și cine pleacă. Am deja niște negocieri cu mai multe cluburi din România și Asia, precum și din alte țări din Balcani. Foarte curând voi lua o decizie să vedem care este cea mai bună variantă pentru mine.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor din cadrul clubului. Nu am avut nicio problemă cu nimeni și am rămas cu toți în relații foarte bune. Fanilor aș vrea să le transmit să rămână la fel, să susțină mereu jucătorii indiferent că e bine sau e rău, așa cum au făcut-o și în sezonul trecut”, a declarat Daniel Graovac, conform fanatik.ro.