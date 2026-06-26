Home | Fotbal | Liga 1 | A plecat de la FCSB, dar poate rămâne în Liga 1. Jucătorul a dat cărțile pe față, după ce Gigi Becali a renunțat la el

A plecat de la FCSB, dar poate rămâne în Liga 1. Jucătorul a dat cărțile pe față, după ce Gigi Becali a renunțat la el

Viviana Moraru Publicat: 26 iunie 2026, 11:14

Comentarii
A plecat de la FCSB, dar poate rămâne în Liga 1. Jucătorul a dat cărțile pe față, după ce Gigi Becali a renunțat la el

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB a renunțat la mai mulți jucători, în această vară, printre ei fiind și Daniel Graovac. Oficialii roș-albaștrilor nu i-au mai prelungit contractul fundașului central de 32 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După anunțul plecării de la FCSB, Daniel Graovac a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce urmează pentru el. Stopperul a declarat că sunt șanse să continue în Liga 1.

Daniel Graovac a plecat de la FCSB, dar poate rămâne în Liga 1

Daniel Graovac a mai dezvăluit că decizia plecării sale de la FCSB i-a aparținut conducerii. Fundașul a transmis că pe lângă ofertele din Liga 1, a mai purtat negocieri și cu echipe din Asia sau din Balcani.

„A fost decizia clubului, care decide cine vine și cine pleacă. Am deja niște negocieri cu mai multe cluburi din România și Asia, precum și din alte țări din Balcani. Foarte curând voi lua o decizie să vedem care este cea mai bună variantă pentru mine.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor din cadrul clubului. Nu am avut nicio problemă cu nimeni și am rămas cu toți în relații foarte bune. Fanilor aș vrea să le transmit să rămână la fel, să susțină mereu jucătorii indiferent că e bine sau e rău, așa cum au făcut-o și în sezonul trecut”, a declarat Daniel Graovac, conform fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Daniel Graovac a evoluat un sezon la FCSB, timp în care a bifat 30 de meciuri, în toate competițiile. Fundașul e reușit să marcheze și un gol, în preliminariile Europa League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Împrumuţi 7.000 de lei şi dai înapoi 35.000 de lei. A crescut numărul creditelor cu dobânzi uriaşe
Observator
Împrumuţi 7.000 de lei şi dai înapoi 35.000 de lei. A crescut numărul creditelor cu dobânzi uriaşe
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
11:12

“S-a terminat cu Zeljko Kopic”. A picat revenirea pe bancă a fostului antrenor de la Dinamo
11:04

Tragerea la sorți a țintarului noului sezon de Liga 1 LIVE TEXT, de la ora 15:00
10:42

Zi liberă națională! Victoria de la Cupa Mondială a generat isterie în țara calificată în 16-imile competiției
10:30

FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al verii. Mihai Stoica a confirmat: „Dorește să vină”
10:28

Norvegia – Franţa LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul titanilor Haaland şi Mbappe pentru şefia Grupei I
10:19

„Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite”
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi” 4 VideoGreşeală uriaşă de arbitraj în Ecuador – Germania. Gol marcat după ce Pavlovic i-a dat un picior în faţă unui adversar 5 UPDATERăsturnare de situaţie! Gigi Becali a făcut anunţul despre Florin Tănase: “E rezolvată”. A anunţat şi un transfer 6 Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuriCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB