Aaron Boupendza a rupt tăcerea după ce a intrat în conflict cu fanii Rapidului - Antena Sport

Aaron Boupendza a rupt tăcerea după ce le-a transmis fanilor Rapidului care îl contestau să tacă. Boupendza a avut o reacţie nervoasă în minutul 82, când Marius Şumudică a decis să îl înlocuiască cu Alex Dobre.

Boupendza a spus că nu are nimic cu fanii care l-au contestat şi a spus că a dat totul pe teren.

Aaron Boupendza, prima reacţie după ce le-a răspuns fanilor chiar pe teren

„Încă ne luptăm. Am jucat acasă, a fost un derby, uneori e greu. Noi vrem să câștigăm. Nu s-a întâmplat nimic cu fanii. Nu vreau să comentez. Vreau ca fanii să ne susțină. Noi vrem să câștigăm. Avem nevoie de ei mereu. Nu intrăm pe teren să facem egal. Nu le-am oferit rezultatul dorit, dar am dat tot ce am putut.

Nu am fost nervos, m-am dus la vestiar să pun gheață pe picior, urmează un alt meci. Adversarii nu m-au iertat deloc. Acest meci a trecut, important e următorul. Rapid e o echipă mare, toate echipele joacă tare cu noi, nu e ușor”, a spus Aaron Boupendza la digisport.ro.

În momentul în care acesta ieşea de pe teren, în minutul 82, mai mulţi fani de la tribună l-au apostrofat. Boupendza nu a rezistat şi le-a răspuns cu gesturi incredibile. (VEZI IMAGINI INCREDIBILE ÎN GALERIA FOTO)