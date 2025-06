Ciprioții, ratare uluitoare în meciul cu România! Florin Tănase a deschis scorul la următoarea fază - Antena Sport

Daniel Bîrligea are probleme cu o accidentare şi nu a mai fost reţinut în lot de către Mircea Lucescu pentru meciul din preliminarii.

Mircea Lucescu a anunţat încă de luni că Daniel Bîrligea s-a accidentat. Totuşi, problemele atacantului nu sunt extrem de grave. Nu a suferit vreo leziune musculară, ci o încărcare a mușchilor, anunță golazo.ro. Sursa citată spune că dacă selecţionerul l-ar fi forţat pe Bîrligea să se antreneze sau să joace acesta ar fi putut suferi o ruptură musculară.

Atacantul va intra în vacanță și ar urma să fie apt pentru cei de la FCSB la reluarea sezonului. Ar putea rata mare parte din cantonamentul din Olanda. FCSB joacă primul oficial din noul sezon pe data de 5 iulie. Este vorba despre Supercupa României, contra lui CFR Cluj. Atacantul are cifre bune la echipa naţională. În trei meciuri a marcat un gol sub tricolor. În schimb, are 46 de meciuri şi 21 de goluri, dar și cinci pase în sezonul 2024/2025, pentru CFR Cluj și FCSB. Cota de piaţă a jucătorului este de 5.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.