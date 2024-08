Albion Rrahmani, mesaj emoţionant pentru fanii Rapidului, după transferul la Sparta Praga: "Până data viitoare" - Antena Sport

Albion Rrahmani a avut un mesaj emoţionant pentru fanii Rapidului, după transferul la Sparta Praga. Atacantul kosovar va părăsi Giuleştiul, iar cehii vor plăti 5 milioane de euro pentru transferul acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă a evoluat un singur an în tricoul celor de la Rapid, Albion Rrahmani s-a ataşat de club şi a postat un mesaj emoţionant înaintea despărţirii.

Albion Rrahmani, mesaj emoţionant pentru fanii Rapidului, după transferul la Sparta Praga: „Până data viitoare”

Atacantul de 23 de ani le-a mulţumit fanilor pentru susţinerea din ultimul an, le-a urat succes foştilor colegi şi a promis că va rămâne mereu fan al Rapidului:

„După un an minunat împreună, este timpul să ne luăm la revedere. Când am ajuns în Giulești, am văzut și am simțit ce club uimitor este Rapid, cu fani uimitori, și mi-am promis că voi da 100% în fiecare meci pentru a-i face fericiți pe suporteri.

Într-un an cu multe provocări, am avut și multe momente grozave împreună.