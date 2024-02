Alexandru Albu, reacţie uluitoare după ce au apărut imagini cu el în clubul din Iaşi! La scurt timp şi-a retras cuvintele - Antena Sport

Alexandru Albu a avut o reacţie uluitoare după ce au apărut imagini cu el în clubul din Iaşi

Motivul pentru care şi-a retras imediat cuvintele Alexandru Albu a avut o reacţie uluitoare după ce au apărut imagini cu el în clubul din Iaşi. Mijlocaşul Rapidului a susţinut că imaginile sunt mai vechi şi a acuzat pe multă lume că vrea să îii facă rău.

Într-o reacţie pentru iamsport.ro, Albu a spus că nu a fost la nicio petrecere după ce echipa sa a fost învinsă de Poli Iaşi. Ulterior, Albu a şters mesajul transmis susrsei citate şi a motivat cănu are voie să dea declaraţii.

„Acum am aterizat (n.r. de la Iași) și am primit (n.r. imaginile cu el și Borza în club), nu am fost nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău„, a fost reacţia lui Alexandru Albu pentru iamsport.ro, după care a decis să şteargă răspunsul, precizând că nu are voie să dea declaraţii.