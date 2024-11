"Am suferit" Reacţia lui Gică Popescu, după Unirea Slobozia - Farul 0-1! Problemele pe care le au constănţenii: "Vine bine pauza" - Antena Sport

Gică Popescu a oferit declaraţii după Unirea Slobozia – Farul 0-1. Preşedintele constănţenilor a apreciat jocul Farului din prima repriză.

În a doua repriză, Gică Popescu a recunoscut că ialomiţenii au avut câteva situaţii de a marca. Preşedintele Farului este foarte bucuros că echipa lui a reuşit să câştige, mai ales că s-a confruntat cu numeroase absenţe.

Gică Popescu a vorbit despre absenţele de la Farul, după victoria constănţenilor cu Unirea Slobozia

„(n.r.: O victorie importantă, şi-au mai revenit, nu?) În ultimele 3 meciuri cred că am arătat diferit. În special astăzi, în prima repriză, când am făcut un joc foarte bun, am dus mingea în careul advers. Am avut situaţii de a marca.

În repriza a doua am suferit, ne-am retras puţin şi au avut câteva şanse. Ne apropiem de zona de play-off.

Cred că am terminat cu 8 jucători tineri. Acesta este proiectul nostru. E foarte bine când facem rezultate cu un număr atât de mare de juniori în teren.