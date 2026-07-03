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Amin Ziblim a semnat cu CFR Cluj. Este al șaselea transfer al verii

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 15:18

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Amin Ziblim a semnat cu CFR Cluj. Este al șaselea transfer al verii
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Yuval Sade, Marian Huja, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic și Amin Ziblim sunt primele șase mutări făcute de CFR Cluj.

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Ultimul nume de pe lista ardelenilor a jucat în Liga a 2-a, la Muscelul Câmpulung. Amin Ziblim este mijlocaș, de origine ghaneză, și are 20 de ani.

Fotbalistul s-a aflat în probe în ultimele săptămâni la CFR Cluj și a confirmat. El a fost folosit și în amicalul cu Neftci Baku, câștigat cu 2-1, în Slovenia.

”În vârstă de 20 de ani, Amin evoluează pe postul de mijlocaș central. În sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la Muscelul Câmpulung, în Liga a 2-a, unde a bifat 20 de apariții.

Format la MSK Žilina Africa, club-satelit al formației slovace MSK Žilina, Amin a făcut ulterior pasul în Europa, evoluând pentru echipa din Slovacia”, au scris ardelenii pe pagina oficială de Facebook.

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