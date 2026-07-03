Amin Ziblim a semnat cu CFR Cluj. Este al șaselea transfer al verii

Yuval Sade, Marian Huja, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic și Amin Ziblim sunt primele șase mutări făcute de CFR Cluj.
Ultimul nume de pe lista ardelenilor a jucat în Liga a 2-a, la Muscelul Câmpulung. Amin Ziblim este mijlocaș, de origine ghaneză, și are 20 de ani.
Fotbalistul s-a aflat în probe în ultimele săptămâni la CFR Cluj și a confirmat. El a fost folosit și în amicalul cu Neftci Baku, câștigat cu 2-1, în Slovenia.
”În vârstă de 20 de ani, Amin evoluează pe postul de mijlocaș central. În sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la Muscelul Câmpulung, în Liga a 2-a, unde a bifat 20 de apariții.
Format la MSK Žilina Africa, club-satelit al formației slovace MSK Žilina, Amin a făcut ulterior pasul în Europa, evoluând pentru echipa din Slovacia”, au scris ardelenii pe pagina oficială de Facebook.
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