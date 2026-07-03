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S-a aflat ce jucător transferă CFR Cluj din Uruguay

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 13:28

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S-a aflat ce jucător transferă CFR Cluj din Uruguay

CFR Cluj / Colaj Antena Sport

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CFR Cluj nu se oprește din întărirea lotului înaintea noului sezon și este foarte aproape de un nou transfer. După ce i-a prezentat oficial pe Renato Pantalon și Igor Savic, formația din Gruia s-a înțeles, potrivit presei din Uruguay, cu mijlocașul Francisco Barrios.

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Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Ramiro Soria, de la Carve Deportiva, care susține că fotbalistul în vârstă de 24 de ani urmează să ajungă în România pentru a semna contractul cu CFR Cluj.

Barrios evoluează în prezent la Boston River, formație aflată pe locul patru în Grupa A din prima ligă uruguayană. În actualul sezon, mijlocașul central a bifat 19 apariții în toate competițiile, însă nu a reușit să marcheze și nici să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei, Francisco Barrios a mai îmbrăcat tricoul celor de la Defensor Sporting, club pentru care a disputat 76 de partide, reușind să înscrie trei goluri și să ofere cinci assist-uri. De asemenea, acesta a avut o scurtă experiență în Brazilia, la Athletico Goianiense, unde a adunat patru apariții.

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