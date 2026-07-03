Andrei Borza a plecat în cantonamentul Rapidului după ce a dat BAC-ul: “Sper să iau o notă cât mai mare”

Andrei Borza a plecat vineri dimineața spre Austria, unde se află deja lotul Rapidului, fundașul giuleștean plecând mai târziu deoarece și-a dorit să susțină examenul de Bacalaureat. Fotbalistul de 20 de ani a ținut și să își explice situația academică, pentru că a observat că a început să fie ironizat în mediul online.
Rapid a plecat zilele trecute în cantonamentul din Austria, însă fără unul dintre cei mai importanți oameni din lot, și anume Andrei Borza. Fundașul stânga al lui Daniel Pancu a decis să dea examenul de Bacalaureat și să își întârzie puțin pregătirea alături de restul colegilor săi.
Declarațiile lui Borza înainte de plecarea în cantonamentul Rapidului
Aflat la aeroport, Borza a acordat câteva declarații și a explicat că prima dată când a dat BAC-ul în 2024, l-a picat, după care a încercat să îl mai susțină încă o dată, însă nu a reușit deoarece examenul s-a suprapus cu un meci al alb-vișiniilor. Fotbalistul de 20 de ani are planuri mari, deoarece vrea să și urmeze o facultate, mai exact Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București.
“Mă duc acum în cantonament, merg cu forțe proaspete. La BAC a fost foarte bine. Am văzut niște comentarii foarte urâte, că am rămas repetent, că nu știu ce. Voiam să clarific acum. Eu am terminat liceul acum doi ani. Nu am luat BAC-ul atât de mult în serios, am zis că facultatea nu e de mine. Așa că am mers nepregătit la BAC (n.r. în 2024) și nu l-am luat.
Un an mai târziu am vrut să-l dau din nou, m-am pregătit și nu am putut (n.r. să fie prezent la examen), că am ales să mă duc la meci, am jucat cu Oțelul Galați. Anul acesta m-am pregătit, am zis că este foarte importantă facultatea. Nu se știe pe ce cale te duci. Merg la UNEFS (n.r. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București), cred.
Nu știu cât iau la BAC, sper că o notă cât mai mare. Am scris foarte mult, am învățat, vom vedea. Cea mai grea probă? Româna, cred, că a picat «Plumb» la subiectul 3. Nu am avut emoții, poate niște furnicături, că nu am mai fost de mult la școală și nu mai știam cum e la un examen“, a spus fundașul Rapidului.
Până acum, Rapid a disputat un singur meci amical, contra celor de la Dinamo Kiev. Giuleștenii mai au trei partide de disputat în Austria, contra următoarelor formații: Rapid Viena, FC Kosice și Slovan Liberec.
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