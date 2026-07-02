Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș: “Pe cuvânt!”

Astazi s-a propagat informaţia că Denis Drăguş ar fi semnat cu FCSB. Gigi Becali a lămurit în ce stadiu se află transferul aşteptat de fanii echipei.

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Becali a dezvăluit în urmă cu câteva zile că a ajuns la un acord cu Denis Drăguş şi Florinel Coman. Cei doi se află însă sub contract şi e nevoie să se înţeleagă cu echipele lor pentru a semna cu FCSB. Coman mai are contract un an cu Al-Gharafa, echipă care îl plăteşte cu 2 milioane de euro pe sezon. Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028.

Astăzi s-a vehiculat că Denis Drăguş ar fi semnat deja contractul cu FCSB.

Contactat de Digi Sport, Gigi Becali a negat: “Nu e adevărat, pe cuvânt! Nu s-a schimbat nimic. Pe cuvânt. Daca era, spuneam”.