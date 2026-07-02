Gigi Becali, veste “bombă” pentru fanii echipei sale! Coman şi Denis Drăguş şi-au dat acordul să vină la FCSB!

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), a anunţat că Florinel Coman (28 de ani) şi Denis Drăguş (26 de ani) şi-au dat acordul să se transfere la FCSB.

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Cei doi se află însă sub contract şi e nevoie să se înţeleagă cu echipele lor pentru a semna cu FCSB. Coman mai are contract un an cu Al-Gharafa, echipă care îl plăteşte cu 2 milioane de euro pe sezon. Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028. El a evoluat în sezonul trecut, ca jucător împrumutat, la Gaziantep, echipa turcă antrenată de românul Mirel Rădoi (45 de ani).

Gigi Becali a anunţat că Florinel Coman şi Denis Drăguş şi-au dat acordul să se transfere la FCSB!

“Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor (n.r: Florinel Coman şi Denis Drăguş). Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu, dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Florinel Coman e cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, în timp ce Denis Drăguş are o cotă de 2 milioane de euro.

Becali spunea, recent, că e dispus să îi ofere lui Florinel Coman, cu bonusuri, un salariu de 6-700.000 de euro pe an la FCSB. În privinţa lui Denis Drăguş, care e ţinta lui principală, acesta ar putea încasa 3 milioane de euro în 2 ani la FCSB, cu bonusurile din cupele europene!